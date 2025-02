Psicologi e benessere dei lavoratori: intesa con la Confartigianato

L’Ordine degli Psicologi delle Marche si impegna a sostenere il benessere psicologico dei lavoratori, consapevole dell’importanza di un ambiente di lavoro sereno e quindi più equilibrato. A tal fine, la presidente uscente Katia Marilungo ha recentemente siglato un protocollo d’intesa con Confartigianato Imprese Ancona-Pesaro e Urbino. L’accordo, della durata di tre anni e privo di costi finanziari, è focalizzato sul benessere psicologico di imprenditori, lavoratori e famiglie delle aziende associate. Sono previste azioni sinergiche che mirano a diffondere la cultura della prevenzione e a fornire assistenza a chi sta affrontando situazioni di disagio, derivanti da condizioni socio-economiche difficili o da fattori esterni, con l’obiettivo di garantire un supporto costante.

"Con grande soddisfazione annuncio l’avvio di questa nuova partnership — ha dichiarato la presidente Marilungo — Ogni professionista ha il diritto di ricevere aiuto. In passato, abbiamo già lavorato per sostenere la legge sulla psicologia scolastica, istituita nel 2021. Da allora, la Regione ha stanziato fondi per un servizio che, lo scorso anno, ha coinvolto 30 scuole del nostro territorio. Vorrei anche ricordare che poche settimane fa, insieme alle associazioni Red Aps Rete Educazione Digitale e Di.Te, abbiamo firmato un accordo triennale per promuovere il benessere dei cittadini marchigiani e combattere la dipendenza tecnologica. Tutto ciò rappresenta il risultato tangibile delle azioni concrete realizzate negli ultimi anni, sfociate in importanti iniziative che hanno coinvolto l’intera regione. Tra queste il dibattito di dicembre alla Mole Vanvitelliana di Ancona, in cui abbiamo affrontato il tema del cyberbullismo con gli esperti Roberta Bruzzone e Giuseppe Lavenia".

Il nuovo protocollo con Confartigianato Imprese prevede l’organizzazione di momenti formativi come convegni, seminari, tavole rotonde e workshop, per aggiornare i cittadini e promuovere cambiamenti socio-culturali significativi. Si propone, inoltre, di attuare iniziative che favoriscano il benessere individuale e collettivo, prestando particolare attenzione alla tutela dell’ambiente, sia naturale che urbano, e garantendo il supporto a tutte le categorie di cittadini, senza distinzione di genere, età o caratteristiche individuali, sociali e culturali.