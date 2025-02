Psicologi, nuovo presidente: "Le richieste di aiuto qui sono in costante aumento"

E’ Giuseppe Carmelo Lavenia, 46enne di Senigallia, il nuovo presidente dell’Ordine degli Psicologi delle Marche. Così ha deciso ieri il nuovo Consiglio, dopo le recenti elezioni. Ad affiancare Lavenia nel nuovo Direttivo saranno la vicepresidente Alexandra Cucchi, psicologa di Maiolati Spontini, il tesoriere Lorenzo Brocchini, anche lui di Senigallia, e la consigliera-segretaria Valentina Strippoli di Fano. Lavenia, psicologo e psicoterapeuta, ha espresso la volontà di "proseguire l’operato della presidente uscente Katia Marilungo, perché le battaglie importanti non si interrompono, si portano avanti con determinazione. I dati dicono che un 40% di cittadini in più ha chiesto l’aiuto di uno psicologo negli ultimi anni, a dimostrazione di quanto la nostra figura sia divenuta centrale". Per il nuovo presidente il primo obiettivo è "batterci per chiedere alle istituzioni l’introduzione della figura dello psicologo di base, essenziale per garantire un supporto, quello della salute mentale, che sia accessibile a tutti. Vogliamo difendere la professione, tutelare il lavoro di ogni specialista e promuovere la nostra figura con l’orgoglio e la responsabilità che merita. Va poi consolidata la rete che promuove i presidi scolastici attraverso maggiori finanziamenti pubblici. Una figura determinante come la nostra deve essere a disposizione di un numero sempre maggiore di studenti".

Katia Marilungo, ha augurato buon lavoro al suo successore e al nuovo direttivo, dicendosi "molto lieta di passare il testimone a Lavenia, con cui ho lavorato a stretto contatto. Lascio la guida dell’Ordine soddisfatta per l’operato di questi anni. Abbiamo saputo rafforzare i rapporti istituzionali con la Regione, i vari Comuni e gli altri ordini professionali, in un’ottica di interdisciplinarità del lavoro. Forte, inoltre, è stato l’impegno profuso per promuovere il benessere e la prevenzione del disagio nei più giovani, anche grazie ai finanziamenti ottenuti per la legge sulla psicologia scolastica". Marilungo ricorda anche i protocolli stipulati con Guardia di Finanza, Carabinieri, Università e Confartigianato, "gli sforzi messi in campo inerenti alla psicologia del lavoro e alla psicologia dell’emergenza, a seguito di problematiche come il sisma, le alluvioni e il Covid" e la lotta alla violenza di genere, con il lavoro svolto tramite la Commissione pari opportunità. Giuseppe Carmelo Lavenia, docente di Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni all’Università Politecnica delle Marche, è autore di numerose pubblicazioni scientifiche, relatore di convegni nazionali e internazionali, da oltre 20 anni studia i fenomeni legati all’uso della tecnologia e al suo impatto sulla vita quotidiana, come la Nomophobia (la paura di restare senza smartphone), l’isolamento sociale volontario (Hikikomori) e il cyberbullismo. Lavenia è anche presidente dell’Associazione nazionale ‘Di.Te.’ (Dipendenze tecnologiche, gap e cyberbullismo), e si dedica alla divulgazione e alla formazione relative a tematiche digitali e comportamenti a rischio, e collaborando con scuole, genitori, insegnanti e professionisti. Noto anche per la partecipazione a programmi radiotelevisivi nazionali, Lavenia è autore di libri come ‘Mio figlio non riesce a stare senza smartphone’ e ‘Genitori Digitali’, ‘Le dipendenze tecnologiche’ e ‘Internet e le sue dipendenze’.