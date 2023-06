"Psicologo di base, chiediamo l’introduzione del servizio"

"Chiediamo alla Regione l’introduzione del servizio dello psicologo di base e maggiore impegno a sostegno dell’intercettazione dei disturbi piscologici e dei bisogni di benessere psicologico dei cittadini". La proposta arriva dal più giovane consigliere comunale, Giacomo Mosca (Pd) che spiega: "Ho deciso di presentarlo perché sono convinto che, come sancito dalla nostra Costituzione, la salute è un diritto fondamentale ed è compito della Repubblica, garantire le cure gratuite ai più bisognosi. Tanti giovani ragazze e ragazzi della città sono a conoscenza di questa figura e della sua importanza e mi hanno chiesto di farmi portavoce di questo atto politico, che con molto orgoglio e piacere ho portato avanti. Anche a livello nazionale la mobilitazione giovanile, per istituire questa figura, è stata di grandi dimensioni, basti considerare la campagna Bonus Salute Mentale su Change.org che in poche settimane ha raccolto oltre 300mila firme. Già prima del Covid le persone che necessitavano di assistenza psicologica erano molte. Con la pandemia – conclude Mosca – le richieste sono esplose e non faranno altro che continuare a crescere"