"Psicologo di base, ma il governo taglia". Giovedì l’incontro al palazzo dei convegni

"Psicologo di base". Se ne parlerà giovedì alle 18 al palazzo dei convegni grazie al Pd con i Giovani Democratici della Vallesina. "L’Italia – spiegano – è l’ultimo Paese in Europa per benessere mentale e il governo taglia gli investimenti dai 25 milioni del 2022 ai soli 8 per il 2024". Ospiti la dottoressa Katia Marilungo, presidente del consiglio dell’ordine degli psicologi delle Marche; Fulvio Borromei, presidente dell’ordine dei medici di Ancona; Antonio Mastrovincenzo, consigliere regionale dem.