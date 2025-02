Psicosi da lupo in provincia di Ancona: “Mettere al sicuro i propri animali”

Ancona, 10 febbraio 2025 – Gli avvistamenti di lupi sono continui, di notte e di giorno, anche a due passi dai centri cittadini. Gli ultimi si sono verificati a Moie e a Jesi. Tra i residenti c’è paura, preoccupazione, e in tanti si domandano come comportarsi in caso di incontro ravvicinato. Hanno paura per se stessi e per i propri animali.

“La problematica del lupo è sempre più forte, tanto che è attenzionato anche dalla Comunità europea perché è un animale protetto. Il lupo è un animale intelligente che ha paura dell’uomo. Gli animali d’affezione sono quelli più in pericolo. Sono state stilate per questo buone pratiche da seguire in caso di avvistamento. Stiamo cercando di far sentire il Parco del Conero di tutta la Provincia di Ancona e delle Marche. Le sue bellezze devono essere vissute come patrimonio di tutti, in questo senso va anche la nostra promozione: il cittadino deve sentirsene proprietario e quindi responsabile della sua protezione”.

Ad affermarlo è il presidente del Parco del Conero Luigi Conte che ha partecipato a un altro incontro dal titolo “Il lupo del terzo millennio: parliamone per comprendere”, ciclo itinerante che è approdato al circolo culturale ricreativo “Il Gabbiano” a Collemarino. L’evento è stato organizzato dal Comune di Ancona e dall’ente Parco del Conero che, in collaborazione con l’associazione “Popoli e lupi”, ha già analizzato la realtà in evoluzione a Osimo, Filottrano e Sirolo ad esempio.

Tenere al riparo di notte gli animali da affezione, dotarsi di recinti elettrificati o recinzioni alte almeno un metro e mezzo per gli animali da cortile, non lasciare spazzatura o cibo per cani e gatti nei giardini accessibili, tenere i cani al guinzaglio percorrendo i sentieri e strade di campagna e, in caso di un incontro casuale, scacciarlo con urla, sono le indicazioni principali, quelle buone pratiche da seguire in caso di avvicinamento.

Dopo i saluti dell’assessore Daniele Berardinelli, i fondatori Ciro Manente e Anna Consalvo, osservatori del lupo dalla pluriennale esperienza nei boschi del Parco nazionale Gran Sasso e Monti della Laga, hanno illustrato gli aspetti scientifici, normativi, ambientali della presenza del lupo a valle anche dopo i recenti avvistamenti nel territorio di Camerano. “Con incontri simili riaffermiamo l’attenzione mai venuta meno da parte di questo Ente Parco a studiare le abitudini del lupo – continua Conte - e dall’altra contribuiamo a proporre una corretta formazione e informazione ai cittadini che chiedono risposte e quindi alle comunità locali che, come in questo caso, ci hanno chiesto di prevedere un incontro anche in questa zona. Gli animali come il lupo e il cinghiale sono in continuo movimento e percorrono anche grandi distanze ogni giorno entrando e uscendo dal territorio del Parco del Conero. Ringraziamo l’amministrazione comunale di Ancona, che è uno dei quattro comuni che insistono nel Parco, per aver sostenuto la realizzazione dell’iniziativa come già accaduto nelle altre organizzate in questi mesi qui in città”.