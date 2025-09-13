Pubblico e scuole, tutti all’opera: "Così sveliamo i segreti della lirica"

"Tutti all’Opera" ad Ancona. La Fondazione Teatro delle Muse lancia una serie di incontri con il pubblico e le scuole per far conoscere i titoli della stagione lirica, offrendo così la possibilità di un ascolto più ‘consapevole’.

Il primo titolo è ‘Il Trovatore’ di Verdi, nuovo allestimento della Fondazione, in scena l’8 ottobre (anteprima giovani) alle ore 18, venerdì 10 (ore 20.30) e domenica 12 (ore 16).

Nel percorso di avvicinamento all’opera per le scuole sono previsti due incontri guidati dal direttore artistico della Fondazione Muse Vincenzo De Vivo. Un momento di ascolto e dialogo e un accesso alla sala durante le prove per conoscere i meccanismi musicali e scenici.

Mercoledì 1 (ore 15), dopo un’introduzione al ‘Trovatore’, alle ore 16.30 le scuole assisteranno ad una prova aperta. Il percorso si chiuderà mercoledì 8, quando gli studenti potranno assistere all’anteprima.

Un’altra parte di incontri sono dedicati a tutto il pubblico. Il titolo è ‘Prove in streaming… entra nell’opera da casa tua’. Si tratta di quattro appuntamenti video in diretta facebook (facebook.com/fondazionemuse) durante le prove de ‘Trovatore’, che vedranno Vincenzo De Vivo mostrare come si costruisce uno spettacolo d’opera in sala e sul palcoscenico, con il pianoforte, e poi con orchestra e coro, e come uno spazio vuoto, al di là del sipario, diventa un luogo magico con scene e luci.

Si potranno anche conoscere gli interpreti nel loro aspetto quotidiano, e poi trovarli con indosso i costumi. Insomma, una lunga guida all’opera attraverso i momenti più importanti che fanno nascere, crescere e maturare lo spettacolo.

Queste le date, tutte alle ore 16: 24 settembre (come nasce uno spettacolo ‘dietro il sipario e in sartoria’); 27 settembre (cos’è una prova musicale?); 1 ottobre (cos’è una prova di scena?); 7 ottobre (prova d’assieme con coro e orchestra).

Domenica 5 ottobre (ore 11) al Ridotto delle Muse è prevista la guida all’opera del ‘Trovatore’. Nelle serate in cui l’opera andrà in scena, dall’8 al 12 ottobre, nel teatro sarà allestita la mostra ‘Opera fai da te’.

Per adesione delle scuole: info@marcheteatro.it o 07120784222. Biglietteria: 071 52525 e biglietteria@teatrodellemuse.org.