Pug, si lavora al "figlio" del Prg. Gettate le basi per il nuovo piano con 700mila euro di fondi europei

Al lavoro per il nuovo piano regolatore. L’amministrazione comunale ieri mattina ha presentato tutta l’attività di redazione, formazione e approvazione del futuro strumento di pianificazione urbanistica per la città. Oggi si chiama Pug, cioè Piano urbanistico generale, ed è l’erede del Prg, il Piano regolatore generale: quello attuale risale al 1993. Tra i principali obiettivi del nuovo piano ci sono il contenimento del consumo di suolo, promuovendo il riuso degli spazi già urbanizzati, la rigenerazione urbana e territoriale con particolare attenzione alle zone degradate e alla riqualificazione delle periferie, ma anche la sostenibilità ambientale attraverso strategie di adattamento ai cambiamenti climatici e di tutela del paesaggio.

Sarà una pianificazione partecipata, con il coinvolgimento di cittadini, enti, professionisti e portatori d’interesse. Per la realizzazione del Pug il Comune di Ancona potrà contare su un finanziamento di oltre 700mila euro, provenienti da fondi nazionali ed europei. Il controllo del processo di pianificazione sarà affidato a una cabina di regia che comprenderà sindaco, assessore all’urbanistica e altri assessori competenti, e un ufficio di piano che avrà il compito di coordinare i contributi alla redazione del Pug e di selezionare e coordinare le professionalità esterne. Il documento programmatico sarà approvato entro la fine dell’anno, entro il 2026 l’elaborazione del progetto preliminare, mentre l’iter di redazione e approvazione del Pug sarà completato entro la fine del 2027.

"Il nuovo Piano regolatore è una grande sfida che riguarda il futuro di Ancona e il benessere dei suoi cittadini – ha affermato stamattina l’assessore Angelo Eliantonio –. Rivedere il Piano regolatore è un obiettivo di mandato, ma è anche l’atto più importante per l’amministrazione e nel contempo per la città, perché con il nuovo Pug si va a ridisegnare Ancona, un capoluogo di regione, che ha una spiccata interazione porto-città, una sfida avvincente se consideriamo gli obiettivi di mandato sul Parco del Cardeto e sul Parco del Conero. Questo è lo scenario che ci prepariamo ad affrontare. La scorsa settimana in giunta abbiamo approvato un atto che dà l’avvio alle procedure per la redazione del nuovo piano. Centrale sarà il ruolo della condivisione con i professionisti e i tecnici, ma anche con gli attori economici e, soprattutto, coi cittadini".

Il piano riguarderà anche iniziative di razionalizzazione, valorizzazione, riqualificazione e rigenerazione del patrimonio immobiliare pubblico nel Comune di Ancona che prevede la valorizzazione di undici immobili pubblici, di cui otto di proprietà dello Stato e tre comunali. "Il Pug risponde alla visione di una città aperta ai nuovi flussi che possono arrivare dal turismo – ha spiegato il sindaco Daniele Silvetti –. Una città sempre più universitaria, che vuole aprirsi verso l’esterno, con zero consumo di suolo, improntata sulla rigenerazione autentica. E’ la visione di una città che ha bisogno di riappropriarsi dei propri volumi e, soprattutto, di poterli condividere con quelle attività che devono essere caratterizzanti: turismo, attività universitaria, ricettività, attirando capitali privati ma anche grandi eventi. In quest’ottica vogliamo ridisegnare questa città nei prossimi anni". Tra i contenitori di cui ha parlato il sindaco Silvetti la polveriera, la vecchia caserma Stamira e il vecchio faro, nel parco del Cardeto, poi la ex Centrale del Latte e l’ex Inps che diventerà la nuova cittadella giudiziaria: "Un domino di immobili che s’è innescato e che ci consentirà di riappropriarci di porzioni importanti della città" ha concluso Silvetti.