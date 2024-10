"Puliamo il mondo" entra nel vivo

Proseguono le iniziative al motto di ‘Puliamo il mondo’ e a Falconara grazie alla collaborazione tra Comune, Legambiente e Marche Multiservizi. Questo per progettare un percorso di sensibilizzazione che vedrà tutte le generazioni darsi da fare per prendersi cura dell’ambiente del proprio territorio. L’edizione 2024 è entrata nel vivo con la raccolta dei rifiuti in spiaggia da parte delle classi quinte delle scuole primarie falconaresi e con la raccolta dei rifiuti lungo le sponde del fiume Esino ad opera dei ragazzi dell’Istituto Podesti-Calzecchi Onesti di Chiaravalle. In questo contesto sono state scattate alcune foto che saranno esposte, dal 10 ottobre, al Centro Pergoli. Oggi, invece, giovani e adulti potranno dedicarsi alle strade della città in una passeggiata finalizzata alla raccolta dei rifiuti. Sarà presenti anche i volontari di Protezione civile. Dunque un intervento radicale ad opera di Mms Falconara: nelle prime ore del 9 e dell’11 ottobre gli addetti dell’azienda procederanno al lavaggio della pavimentazione dell’isola pedonale di via Bixio e delle mura degli edifici. Evento in sinergia con i commercianti di ‘I love shopping’.