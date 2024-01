"Pulizia dei fossi al via, il Consorzio si attivi"

Il Comune corre ai ripari per mitigare il rischio idrogeologico tanto che proprio in queste ore sono partiti i lavori di manutenzione straordinaria ai fossi di competenza comunale per un importo di 30mila euro, che a bilancio sono già impegnati nella stessa misura anche per due ulteriori annualità. I lavori saranno completati per marzo. "L’auspicio è che anche il Consorzio di Bonifica faccia ora altrettanto con i fossi di propria competenza, che sono molti di più di quelli comunali, così come la Regione per le pulizie di torrenti e fiumi", dice il sindaco Simone Pugnaloni in sopralluogo con l’assessore all’Ambiente Michela Glorio. Si tratta di una programmazione a medio lungo termine quella seguita alla mappatura dei fossi di competenza comunale. L’elenco prevede 31 singoli interventi distribuiti tra centro città, valle del Musone e valle dell’Aspio. Nello specifico tre pulizie straordinarie sono previste a Passatempo (vie Paradiso, Montefanese, Cola), uno a Villa, uno a Casenuove (via Jesi), cinque a Osimo Stazione (nelle vie Industria, Pastore, Crispi, Camerano, Agnelli che furono colpite durante l’alluvione del 2006), due a San Biagio (nelle vie Romero e Ancona), due all’Aspio (via Edison e via Soderini), nove a Padiglione (di cui tre in via Jesi, uno accanto al campo sportivo, uno tra via San Domenico e Montefanese, due in via Linguetta, poi in via Gattuccio e via Molino Basso), cinque a Campocavallo (tre in via Jesi, uno tra via Fosso Lama e via Pancrazi, uno in via Recanati) e in città pulizie lungo il fosso che costeggia il parco commerciale Le Coccinelle, uno in via Pantani e in via Tonnini. Sono iniziati anche interventi di abbattimento e manutenzione straordinaria alle alberature a rischio crollo. Dopo i danni causati dal maltempo che ha costretto a chiudere per una settimana la parte vecchia del cimitero Maggiore un mese fa, investendo 37mila euro per rimetterlo in sicurezza togliendo gli alberi pericolanti e i rami crollati, l’amministrazione comunale ha impegnato ulteriori 90mila euro per svolgere le stesse operazioni su tutto il territorio. "Sono in totale 23 gli alberi censiti che verranno ora abbattuti. A compensazione di quelli ad alto fusto, saranno posti a dimora altrettanti esemplari di Tilia tra centro città (12 in via dello Sport, otto in piazzale Grande Torino, otto in via Pavarotti, uno alla scuola materna Girotondo in via Cecconi), a San Sabino (tre in via Santa Chiara) e Aspio (tre in via Edison)".

Silvia Santini