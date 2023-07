Pulizia dei fossi, il sindaco chiama in causa il Consorzio di bonifica

E’ polemica sulla pulizia dei fossi. "I fossi vanno puliti. Da più parti giungono proteste per la mancata pulizia da anni di alcuni canali di scolo e raccolta importanti del territorio di Osimo. Fra questi – dice il presidente Dino Latini - sale l’indignazione dei residenti per la mancata pulizia del canale di raccolta che scende da Osimo fino a collegarsi con il fosso Lama di Campocavallo. E’ necessario che il Comune intervenga per questa questione così come per mettere mano alla sistemazione e pulizia dei fossi che scendono dal Guazzatore fino alla zona San Giovanni. Sicuramente mettere una parte dei tre milioni di euro che l’amministrazione comunale ha da spendere per le opere di pulizia di fossi e canali non sarebbe sbagliato".

"Il candidato sindaco delle Liste civiche, quello vero, Dino Latini, da un po’ di giorni ha iniziato la sua campagna elettorale per le comunali di Osimo 2024 – replica il sindaco Pugnaloni -. Sul territorio per il 99 per cento dei casi la competenza per tenerli puliti in modo da non farli esondare è della Regione e del Consorzio di Bonifica, ente che vive anche di risorse erogate dalla Regione. Visto che a oggi Latini è la seconda carica istituzionale della Regione perché non si impegna a trovare metodi e risorse per far pulire all’ente regionale i corsi d’acqua? Penso ad esempio al torrente Aspio, che da anni ha le sponde erose e, dopo i temporali degli ultimi mesi, rischia di far franare via Soderini dove abbiamo dovuto imporre il senso unico alternato. Da anni ormai investiamo a bilancio comunale tra i 50 ed i 100mila euro annui per ripulire ciò che ci compete".