Pulizia del verde con i volontari

Organizzata dall’Avis comunale e dall’associazione Fabriano Valley Mtb grande partecipazione domenica all’iniziativa aperta a tutte le associazioni ciclistiche e non ma anche a tutti i cittadini che amano le zone verdi delle nostre colline pulite. Di buona mattina nella spianata dei Monticelli, dopo l’assegnazione delle zone di pulizia e la distribuzione dei sacchi e indossati i guanti, i volontari hanno iniziato l’operazione di "depurazione" dei sentieri della zona San Silvestro. Il lavoro si è svolto in coppia, sia a piedi che in bici e ai ciclisti sono state assegnate le zone più distanti. I sacchi riempiti sono stati poi convogliati nella spianata, zona campo bocce. "Hanno partecipato – spiegano gli organizzatori – le tre associazioni ciclistiche: Valley Mtb, Pedale Stracco e la Petruio. La ‘truppa al termine della raccolta dell’immondizia ha espresso stupore e rammarico per lo stato del degrado dei sentieri e piazzole visitate". Tra i partecipanti anche l’assessore comunale Dilia Spuri e quella regionale Chiara Biondi.