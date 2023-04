"Pulizia dell’arenile e cantieri Ancora troppe assenze"

I consiglieri di opposizione tornano a bacchettare la maggioranza: "Ancora assenze". A tenere banco nei giorni scorsi l’assenza del sindaco in Giunta durante l’approvazione di pratiche sostanziali sul tema dell’urbanistica. I consiglieri di Pd, Vivi Senigallia, Vola Senigallia avevano sottolineato anche il silenzio del sindaco riguardo al ‘caso’ che aveva riguardato i consiglieri di Fli Marcello Liverani e Davide da Ros, che presentarono una segnalazione a carico dell’allora militante della Lega Michela Silvestrini dimostratasi inveritiera e infondata. A sottolineare l’assenza dell’Amministrazione sono stati nei giorni scorsi anche gli operatori balneari, attraverso Cristiano Curzi, portavoce di Confartigianato Imprese Demaniali, che hanno lamentato la mancata risposta alla richiesta di un incontro per discutere le deroghe che dovranno entrare in vigore la prossima estate, oltre alle problematiche legate alla pulizia dell’arenile, ancora in alto mare. "Durante la commissione Bilancio di mercoledì la maggioranza ha dato prova di essere totalmente allo sbando. Infatti, diversi componenti dei partiti della destra senigalliese erano assenti durante la commissione bilancio di mercoledì. Assenze ingiustificabili, tanto più da parte di chi governa la città. Il numero legale è venuto a mancare in corso di seduta, ma la maggioranza sin dall’inizio non aveva i numeri per approfondire gli atti. Nessuna azione ostruzionistica dell’opposizione, ma tutto causato dalla assenza fisica dei componenti di maggioranza – spiega Dario Romano, capogruppo Pd - Questa sera nuova commissione Bilancio, convocata in urgenza dal presidente Marcello Liverani, il tutto a carico delle finanze pubbliche e dei cittadini senigalliesi. Che imbarazzo!". Tante ancora anche le date da definire riguardo al calendario degli eventi estivi. Lungaggini anche riguardo ai cantieri stradali in atto, uno su tutti quello di viale Anita Garibaldi dove una parte è già stata asfaltata, ma resta chiusa in attesa che l’altra parte venga terminata con tanto di disagi per i residenti che, oltre a dover allungare il tragitto, sono quotidianamente alle prese con la caccia al parcheggio. In fase di esecuzione la segnaletica orizzontale sul lungomare di Ponente, mentre a levante, si dovrà ancora attendere.