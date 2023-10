Pulizia dell’Asse Nord-Sud: oggi scattano gli interventi

"Il caos traffico di ieri (martedì, ndr.) a causa della chiusura del tratto finale non cambia i nostri piani. Domani (oggi, ndr.) si parte con il primo di nove stralci dallo svincolo della Variante alla Baraccola in uscita verso l’Asse. Per evitare le code sulla rete urbana l’altro giorno era sufficiente applicare la segnaletica orizzontale nel pomeriggio".

Così Daniele Berardinelli, assessore al decoro, che nei giorni scorsi ha illustrato il piano di pulizia dell’Asse Nord-Sud. Oggi si parte regolarmente dalle 9,30 con il primo dei nove interventi programmati per la pulizia straordinaria. L’intervento odierno prevede la chiusura di 2 svincoli: in ingresso dell’Asse dalla statale 16 direzione NumanaAncona sud-centro città, e in ingresso dell’Asse dalla statale direzione Falconara-centro città. In prossimità di tali svincoli, con congruo anticipo, verrà apposta una chiara segnaletica di colore giallo con frecce di colore nero per indicare i percorsi da seguire. I lavori si concluderanno al massimo entro le 17.

Durante gli interventi programmati l’Asse sarà transitabile in entrambe le direzioni. A essere chiusa per lavori in ogni turno sarà alternativamente una delle due corsie, o quella di marcia, o quella di sorpasso, non la carreggiata intera. La cittadinanza verrà di volta in volta informata dei singoli interventi. La manutenzione straordinaria avrà la durata presumibile di 3-4 i mesi, ma con cadenza bisettimanale (martedì e giovedì), non giornaliera, per limitare i disagi. Prevista una pausa per le feste di Natale.