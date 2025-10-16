Pulizia delle caditoie. Lavori in 528 punti tra zona industriale e Unrra

Sono in corso i nuovi interventi di pulizia delle caditoie nella zona industriale e nel quartiere di Case Unrra. Ieri, ha fatto sapere il Comune di Falconara, con un avviso sulla propria pagina Facebook, gli addetti sono intervenuti in via delle Arti, in via dei Mestieri e in via dell’Artigianato. L’invito per i prossimi giorni, dunque, è a non sostare in corrispondenza dei tombini. Oggi, ad esempio, gli interventi interesseranno via del Lavoro, via della Tecnica e via dello Stadio. Domani, invece, s’interverrà in via dello Stadio, via Boccaccio e via Ariosto. Sabato 18 la pulizia riguarderà via Manzoni e via Foscolo. Dopo la pausa domenicale, lunedì 20 e martedì 21 ottobre s’interverrà in via Marconi, comprese le traverse tra Quick e bar Life. Mercoledì 22 sarà interessata via Aeroporto, solo per parte del quartiere Stadio. Il giorno successivo (giovedì 23), invece, si proseguirà in via Aeroporto, sempre solo per parte del quartiere Stadio, e si comincerà in via del Consorzio. Venerdì 24 e sabato 25 ottobre, infine, l’intervento di pulizia delle caditoie interesserà via del Consorzio. Nel piano redatto dall’Ente falconarese, in questa fase saranno interessate complessivamente 528 caditoie. Tra queste, ben 136 lungo l’arteria di via del Consorzio e 111 in via Marconi: in pratica quasi la metà del totale.