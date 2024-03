Pulizia delle caditoie, si parte. Viabilità rivoluzionata dal 4 marzo

Partirà il 4 marzo il nuovo servizio di pulizia delle strade che prevede lo spostamento delle auto in sosta per consentire agli addetti di raggiungere, oltre alla strada, le caditoie evitando così pericolosi intasamenti.

In fase sperimentale, il servizio sarà attivato nel quartiere dell’ex Piano Regolatore. Il divieto di sosta sarà istituito inizialmente solo in via Bolzano e via Venezia.

Ad ogni modo, si raccomanda alla cittadinanza di prestare la massima attenzione alla segnaletica stradale mobile presente in loco. Durante le prime settimane, per consentire lo svolgimento dei lavori in massima sicurezza, sarà presente una pattuglia della Comando di polizia locale.

Il servizio di pulizia della strada sarà poi esteso all’intero quartiere dell’ex Piano Regolatore.

"Ci scusiamo per i disagi che siamo consapevoli di arrecare ai residenti ma è necessario avviare i lavori al fine di garantire un efficace sistema di pulizia delle strade e delle caditoie", fanno sapere dal Comune.

si.sa.