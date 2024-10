Pulizia di 457 caditoie: si comincia da Palombina

Dopo la pioggia del fine settimana, s’intensificano i lavori di manutenzione del territorio già programmati. In particolare, a partire dalla giornata odierna, è stato programmato un importante intervento di pulizia di ben 457 caditoie nelle strade di Palombina Vecchia. Il Comune, al fine di completare i lavori nei tempi previsti, raccomanda i cittadini "di non parcheggiare sopra i tombini. Le vie interessate sono Abruzzi, Alto Adige, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia, Friuli, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Palombina Vecchia, Panoramica, Piemonte, Sardegna, Sicilia, Toscana, Trentino, Umbria, Valle D’Aosta e vicolo del Pesco. Le operazioni proseguiranno nei prossimi giorni negli altri quartieri. Ieri sera, intanto, è stata effettuata la prevista disinfestazione dalle zanzare nell’area del parco Carletti, dopo la formazione di ristagni d’acqua nell’area dei cantieri. Conseguenza del maltempo, inoltre, è stato anche il rinvio dell’evento per le comunità energetiche di Castelferretti e Falconara. Era programmato nei giorni dell’alluvione del mese scorso, quando la frazione è finita sott’acqua, poi slittato a venerdì 25 ottobre. Alle 17, all’auditorium Fallaci, gli amministratori e i tecnici di Sistema X, partner del Comune, incontreranno i cittadini che hanno aderito alle comunità energetiche. Durante l’incontro, cui parteciperanno anche il sindaco Stefania Signorini e l’assessore all’Ambiente Elisa Penna, verrà spiegato il funzionamento e sarà possibile compilare i moduli per l’adesione alla Cer, costituita sotto forma di associazione di cui già fanno parte Comune e Sistema X. L’adesione è gratuita e gli associati, che possono essere privati e attività economiche, potranno beneficiare dell’energia prodotta dai due impianti fotovoltaici installati sui tetti del PalaLiuti (per Castelferretti, nella foto, ndr) e della scuola Aldo Moro (per quella di Palombina Vecchia). Tale energia sarà monetizzata e l’importo corrispondente sarà versato agli aderenti. Non sarà invece necessario installare in casa lo speciale ‘contatore’, chiamato W Plug, per misurare i consumi. I software adottati da Sistema X permettono infatti di misurare in consumi da remoto. Per Castelferretti sono stati riaperti i termini dopo la fase emergenziale, ma il numero di adesione non è illimitato. "In caso di superamento della disponibilità – dicono dal Castello – sarà data priorità a chi ha subito danni dall’alluvione".