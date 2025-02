Pulizia e decoro, domenica si parte da San Pietro Martire

In occasione dei quattro anni dalla nascita dell’associazione Jesi Clean, si terrà domenica, con partenza alle 10 dalla chiesa San Pietro Martire, un grande evento di pulizia che culminerà ai giardini pubblici. L’iniziativa toccherà le ‘Zone 30’ della città, "in quanti siamo convinti che è importante abitare la città non come un luogo di transito, ma come un luogo da vivere, prendendocene cura di più tutte e tutti assieme", scrivono gli organizzatori. Sarà lanciata anche la campagna di tesseramento per il 2025, con agevolazioni per studenti, universitari, under 30 e disoccupati. Il materiale per la raccolta sarà fornito da Jesi Clean, che assieme a Jesi Servizi si occuperò del ritiro dei rifiuti. Iniziativa patrocinata dal Comune.