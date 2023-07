"Pulizia immediata dei cassonetti a Fabriano: Pariano punta il dito"

"Necessaria un’urgente disinfestazione dei cassonetti della spazzatura". Così il consigliere comunale Pino Pariano punta il dito contro i cassonetti dei rifiuti maleodoranti. "Ho raccolto le lamentele di tanti cittadini fabrianesi – spiega Pariano –. I cassonetti utilizzati per la raccolta dei rifiuti, in alcuni casi, emanano un fetore insopportabile. Pertanto, chiedo che ci si attivi immediatamente al lavaggio e alla disinfestazione dei cassonetti stessi. La pulizia è una delle attività necessarie ad assicurare adeguate condizioni di igiene e salubrità urbana per le quali i cittadini fabrianesi pagano una "profumatissima" tassa rifiuti. I cassonetti, giorno dopo giorno, diventano nidi di colonie di germi e batteri che proliferano senza alcun ostacolo, inoltre, il caldo e l’aumento delle temperature di questi giorni generano ulteriore fuoriuscita di cattivi odori favorendo l’arrivo, anche, di topi e zanzare. L’aspetto negativo di tale mancanza, consiste anche nel danno d’immagine causato alla città, che non contribuisce di sicuro ad aumentare il turismo. E’ incredibile – conclude Pariano – che un’ Amministrazione che dice di puntare sullo sviluppo turistico non riesca a tenere i propri cassonetti in condizioni decorose".