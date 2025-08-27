Pums e sosta, avanti tutta. Zinni non arretra sulla Zac: "Meglio dell’anno scorso"

Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (Pums) e Rimodulazione della sosta: avanti piano. Bisognerà attendere almeno fino alla fine dell’anno per vedere applicati i due grandi progetti dell’amministrazione comunale sul fronte della mobilità urbana. Un Pums che arranca, in attesa da anni della tanto attesa applicazione. L’assessore con la delega alla mobilità, Giovanni Zinni, si dice ottimista: "Si sta andando avanti, entro il prossimo Natale verrà presumibilmente approvato dal Consiglio Comunale. Tutte le aree parcheggio previste stanno andando avanti così come gli intendimenti, stazione marittima compresa, senza dimenticare il cambio di viabilità a vantaggio degli autobus e della filovia, con il nodo via Giannelli-via Vecchini. Ripeto, entro l’anno alcune di queste cose le attiveremo".

Tra fine 2024 e primi mesi dell’anno in corso proprio il vicesindaco Zinni si è battuto molto per la riorganizzazione della sosta a pagamento, nelle zone centrali e non. Ci sono state commissioni e l’approvazione di un pezzo della riforma, ma da allora tutto tace: "Abbiamo deciso di attendere tra la fine di settembre e l’inizio di ottobre per continuare gli incontri con gli stakeholder, i cittadini in particolare, perché è stato necessario approfondire alcune tematiche. Non è un lavoro sospeso né tanto meno accantonato o accelerato _ spiega Zinni _, mano a mano che troviamo le applicazioni migliori portiamo avanti la riforma a pezzi. Palombina? Sì, è il nodo principale da cui siamo partiti dopo aver ascoltato le esigenze dei residenti. A fine stagione, il prossimo mese, faremo un focus su Palombina per capire come sono andate le cose ed eventualmente ripetere l’esperimento il prossimo anno".

A proposito di stagione estiva, quella 2025 è ormai agli sgoccioli, anche se con un miglioramento del meteo e soprattutto la fine della presenza in mare della cosiddetta alga tossica, potrebbe allungarlo fino a settembre inoltrato. Giovanni Zinni difende l’applicazione della Zac, al suo secondo anno di prova, e annuncia l’attivazione del database per le targhe dal prossimo anno: "È ancora presto per fare bilancio, attendo i dati legati alle criticità, ma ad occhio credo sia andata molto bene, probabilmente meglio dell’anno scorso. Sul database non torno indietro, confermo che salvo problemi in corso d’opera, c’è da capire a che punto siamo sulla sua conformazione. Se, assieme ai tecnici, capisco che quello strumento può portare dei vantaggi si parte senza alcun dubbio".

Infine le sanzioni della polizia locale: "L’andamento è in linea con le previsioni. L’incasso contribuisce in maniera significativa al bilancio. I soldi non li useremo per il piano sosta, ma per migliorare la segnaletica, le manutenzioni e in generale il funzionamento della polizia locale" conclude Zinni. Fino a qui le sue competenze dirette poi la galassia della mobilità entra in altri ambiti e le competenze passano ad altri assessori con deleghe specifiche. Zinni, infatti, rimanda agli assessori Tombolini e Berardinelli i quesiti posti a proposito del progetto reale del parcheggio San Martino e quello dell’area di sosta a raso al posto dei binari della stazione ‘Ancona Marittima’.