Yoox, l'unione fa la forza

Andrea Bonzi
Yoox, l'unione fa la forza
Ancona
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Terremoto MarcheRiscaldamentoManifestazione ProPal vietataTurismo Emilia RomagnaGiornate Fai autunnoMigliori pizzerie
Acquista il giornale
CronacaPunta la pistola ad aria compressa alla moglie
7 ott 2025
MARINA VERDENELLI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ancona
  3. Cronaca
  4. Punta la pistola ad aria compressa alla moglie

Punta la pistola ad aria compressa alla moglie

L’episodio al culmine di un’escalation di minacce e percosse. Il messaggio mentre lei è in ospedale: "Vengo lì e sparo a tutti"

L’ospedale di Senigallia

L’ospedale di Senigallia

Torna a casa ubriaco e riempie di botte la moglie. Contro di lei avrebbe lanciato un tavolo da cucina e le sedie, per poi farla cadere a terra continuando a prenderla a calci. L’uomo avrebbe preso una pistola ad aria compressa da un cassetto e, puntandogliela addosso, le avrebbe detto: "Sei fortunata che non è una pistola vera altrimenti saresti già morta". La minaccia sarebbe andata anche oltre, con la promessa "comunque sarai morta, io ti ammazzo". La moglie è stata soccorsa dal 118 e ha riportato una prognosi di sette giorni. Medicata al pronto soccorso di Senigallia avrebbe ricevuto un messaggio vocale mentre era ancora in ospedale, dove lui diceva: "Se entro dieci minuti non mi porti le chiavi delle macchine vengo lì e sparo a tutti, così impari a vivere". Dal nosocomio la donna ha sporto denuncia contro il marito, raccontando anche di altri episodi che avrebbe subito durante più di dieci anni di matrimonio.

L’uomo è finito a processo davanti alla giudice Martina Marinangeli per maltrattamenti, lesioni aggravate e minacce. E’ un 58enne originario di Lussemburgo, difeso dall’avvocato Antonella Devoli. Il dibattimento, per sentire i primi testimoni, inizierà il prossimo 20 marzo, quando verrà sentita in aula la parte offesa, una donna di 61 anni, originaria della Croazia. La coppia, che risiede all’estero, tornava spesso a Senigallia, è in quelle occasioni che sarebbero avvenuti i maltrattamenti, dal 2010 al 2023, quando poi lei ha denunciato. Il fatto clou risale alla sera del 15 ottobre del 2023.

L’imputato era tornato a casa ubriaco. Nel pomeriggio lui e la moglie avevano litigato per problemi familiari di lui, e al rientro le avrebbe lanciato contro sedie e tavolino. Poi l’avrebbe fatta cadere e presa a calci. Mentre la moglie cercava di parare i colpi, anche per via di una recente operazione subita, lui avrebbe preso la pistola ad aria compressa per minacciarla. I vicini di casa erano corsi in aiuto della donna, ospitandola poi fino all’arrivo del 118 e dei carabinieri. Maltrattamenti e percosse anche in Lussemburgo, a giugno 2023. Il marito l’avrebbe presa a pugni in un parcheggio. Lei non aveva denunciato per paura, ma aveva mandato le foto dei lividi a una amica. Dieci anni prima l’uomo, in uno scatto d’ira, le avrebbe lanciato in testa una bottiglia di vetro, ferendola e costringendola a cinque punti di sutura. L’imputato ha sempre respinto le accuse.

Marina Verdenelli

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

ViolenzaMaltrattamenti