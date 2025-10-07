Punta la pistola ad aria compressa alla moglie

Torna a casa ubriaco e riempie di botte la moglie. Contro di lei avrebbe lanciato un tavolo da cucina e le sedie, per poi farla cadere a terra continuando a prenderla a calci. L’uomo avrebbe preso una pistola ad aria compressa da un cassetto e, puntandogliela addosso, le avrebbe detto: "Sei fortunata che non è una pistola vera altrimenti saresti già morta". La minaccia sarebbe andata anche oltre, con la promessa "comunque sarai morta, io ti ammazzo". La moglie è stata soccorsa dal 118 e ha riportato una prognosi di sette giorni. Medicata al pronto soccorso di Senigallia avrebbe ricevuto un messaggio vocale mentre era ancora in ospedale, dove lui diceva: "Se entro dieci minuti non mi porti le chiavi delle macchine vengo lì e sparo a tutti, così impari a vivere". Dal nosocomio la donna ha sporto denuncia contro il marito, raccontando anche di altri episodi che avrebbe subito durante più di dieci anni di matrimonio.

L’uomo è finito a processo davanti alla giudice Martina Marinangeli per maltrattamenti, lesioni aggravate e minacce. E’ un 58enne originario di Lussemburgo, difeso dall’avvocato Antonella Devoli. Il dibattimento, per sentire i primi testimoni, inizierà il prossimo 20 marzo, quando verrà sentita in aula la parte offesa, una donna di 61 anni, originaria della Croazia. La coppia, che risiede all’estero, tornava spesso a Senigallia, è in quelle occasioni che sarebbero avvenuti i maltrattamenti, dal 2010 al 2023, quando poi lei ha denunciato. Il fatto clou risale alla sera del 15 ottobre del 2023.

L’imputato era tornato a casa ubriaco. Nel pomeriggio lui e la moglie avevano litigato per problemi familiari di lui, e al rientro le avrebbe lanciato contro sedie e tavolino. Poi l’avrebbe fatta cadere e presa a calci. Mentre la moglie cercava di parare i colpi, anche per via di una recente operazione subita, lui avrebbe preso la pistola ad aria compressa per minacciarla. I vicini di casa erano corsi in aiuto della donna, ospitandola poi fino all’arrivo del 118 e dei carabinieri. Maltrattamenti e percosse anche in Lussemburgo, a giugno 2023. Il marito l’avrebbe presa a pugni in un parcheggio. Lei non aveva denunciato per paura, ma aveva mandato le foto dei lividi a una amica. Dieci anni prima l’uomo, in uno scatto d’ira, le avrebbe lanciato in testa una bottiglia di vetro, ferendola e costringendola a cinque punti di sutura. L’imputato ha sempre respinto le accuse.

Marina Verdenelli