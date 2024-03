"Puntiamo alla terza stella come miglior ospedale"

Nonostante le decine di cantieri, nuovo Salesi in primis, e le difficoltà della congiuntura, l’azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche punta alla ‘terza stella’ come miglior ospedale pubblico d’Italia: "I significativi risultati raggiunti – ha dichiarato il direttore generale, Armando Gozzini – sono il frutto di una stretta sinergia programmatoria e operativa tra tutti gli attori, ospedalieri e universitari, personale medico, sanitario e tecnico-amministrativo. Siamo proiettati al continuo miglioramento della propria performance e ad interpretare al meglio il ruolo di unica azienda di secondo livello e di HUB regionale per le patologie tempo dipendenti e per le reti regionali sulle patologie più complesse. Siamo impegnati a mantenere cure e terapie a livello delle necessità del sistema, anche attraverso la forza lavoro attuale, ritenendo indispensabile il mantenimento e lo sviluppo del livello tecnologico e dei sistemi digitali".

L’azienda di Torrette nel 2023 ha effettuato 41.449 ricoveri tra ordinari e day hospital, con un peso medio dei ricoveri ordinari pari a circa 1.6, indice quest’ultimo di un’elevata complessità della casistica trattata. Circa il 50% dei ricoveri ha interessato cittadini residenti nel comune di Ancona e nei comuni della provincia di Ancona, poco meno del 40% ha riguardato cittadini residenti nelle altre 4 province marchigiane e più del 10% è riferibile a cittadini residenti fuori della regione Marche, contribuendo ad una significativa fetta di mobilità attiva extraregionale.