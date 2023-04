"Punto di intervento e vigili di quartiere"

"Mi accerterei in prima persona di capire il reale stato d’emergenza e mi attiverei con il servizio competente. Il nostro territorio non è così ampio da non consentire un’azione di controllo efficace. Il problema principale risiede nel fatto che non c’è alcun monitoraggio sul territorio e dobbiamo realmente ringraziare le tante associazioni di volontariato che si occupano delle emergenze in termini di approvvigionamento, accoglienza e tutela. Il sistema di segnalazione e quello di accoglienza devono lavorare di pari passo. In questo modo le cose funzionano, in caso contrario ci troviamo di fronte a dispersioni e a episodi fuori controllo. Anche in questo caso, ho l’impressione che la mano destra non sappia cosa faccia la sinistra e viceversa. Un buon servizio di assistenza pubblica dovrebbe avere un punto di intervento immediato coadiuvato dalle forze dell’ordine o dai vigili di quartiere, figura che intendiamo ricostituire e potenziare per evitare che queste persone passino troppo tempo senza alcuna forma di protezione. Nel caso specifico ad agire in sintonia dovrebbero essere anche le tante associazioni presenti che stanno già facendo molto. Non si tratta di promettere o immaginare, prima è necessario conoscere la dimensione del problema per poi risolverlo. La gestione dei servizi sociali è particolarmente inadeguata per gestire tali situazioni sia dal punto di vista degli alloggi di emergenza sia dal punto di vista dell’approvvigionamento basilare. Credo davvero che un’amministrazione pubblica non possa permettersi il lusso di far dormire nessuna persona sotto le stelle che sia richiedente asilo o semplice indigente".