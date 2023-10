"Punto e a capo", Chiaraluce conquista anche il Cantagiro

E’ Matteo Chiaraluce di Castelfidardo il vincitore del premio Little Tony nell’ambito dello storico concorso nazionale canoro del "Cantagiro". Il giovane talento della città della fisarmonica è arrivato alla finalissima nazionale e ha portato a casa l’ambito riconoscimento. A fine settembre ben 41 artisti sono giunti alla pre finale nazionale e solo 24 hanno calcato il palcoscenico del teatro comunale della celebre città in provincia di Frosinone per il festival condotto da Marco Zingaretti.

Anche quest’anno il livello è stato molto alto ed ognuno di loro ha presentato un brano inedito di grande spessore. In arte Meteo, Chiaraluce, 31 anni, ha la musica nel sangue: "Sono un musicista da sempre, insegno musica scrivendo anche musica per altri con diverse collaborazioni all’attivo. Con ‘lei’ insomma lavoro a tutto tondo – racconta con emozione -. Da un anno sto lavorando al progetto "MeTeO" e da luglio lo porto in giro nei vari contest cui partecipo. Innanzitutto il mio nome è Matteo e la parola lo richiama molto, poi l’idea di fondo era richiamare le condizioni meteorologiche che cambiano continuamente senza chiedere il permesso a nessuno, proprio come me. In più la parola contiene le sillabe me, te e o che sono i temi delle mie canzoni: parlo di me, di storie che mi racconti "te" o di cose che osservo in un mondo che gira. Mi piace narrarla così".

Il 31 luglio ha vinto il Civitanova solidarity sound e ad agosto il Sayfest di Fano e poi è arrivato al Cantagiro che gli ha dato tanto, un premio per la sua musica giudicata fresca, spensierata. Un riconoscimento importante riservato appunto a quella categoria. "E’ stata una grande soddisfazione", aggiunge Chiaraluce che si è esibito con il suo brano "Punto e a capo". Tutta la sua città lo plaude e gli augura un futuro luminoso nel campo della musica, già intrapreso con grande entusiasmo ed energia. L’emozione è ancora intatta: "Sono orgoglioso del percorso intrapreso. Il Cantagiro, storia che dura dal 1962, è stata un’esperienza meravigliosa di crescita artistica, di condivisione con altri artisti di tutta Italia. In tutti e tre quei contest ho portato lo stesso brano che è su tutte le piattaforme digitali già dal 14 luglio scorso, il singolo che anticipa l’album che uscirà a fine mese dal titolo "L’ora solare". L’album è totalmente autoprodotto in termini artistici, testo musica, ideazione e arrangiamento ma è stato prodotto nel sound Distillery studio di Damiano Paoloni a Castelfidardo che ha fatto un gran lavoro e a cui va tutto il mio ringraziamento".

si. sa.