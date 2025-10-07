"Punto importante, dato un segnale: il campionato è lungo"

A suonare la carica al Castelfidardo a Termoli è stato Manu Morais autore di una doppietta al Cannarsa. Dove ha aperto e chiuso le realizzazioni in una sfida terminata con quattro reti e un punto a testa. Il primo stagionale per il Castelfidardo grazie alla doppietta dell’attaccante venezuelano con nazionalità portoghese (il primo gol di testa, il secondo di destro). "Sono molto felice per i due goI - attacca Morais, classe 1998 -. È un punto importante, perché venivamo da una serie di sconfitte e volevamo dare un segnale. Il campionato è lungo e ogni punto può fare la differenza". Soprattutto per il morale.

Per un Castelfidardo che sembra in crescita oltre a ritrovare giocatori. Come Paramatti dopo la squalifica e Morais risolti i problemi fisici. "Sto meglio. Ad Ancona, in Coppa, avevo sentito un fastidio al flessore, ho dovuto fermarmi qualche settimana per non rischiare. Ora sto recuperando condizione e fiducia". Un po’ come tutta la squadra. Giovane, con poca esperienza in un campionato tosto come la D. Molti sono all’esordio in quarta serie, proprio come Morais. "E’ il mio primo anno nella D italiana e devo dire che mi sto trovando molto bene. In Spagna ho già giocato in questa categoria, ma sono due campionati totalmente diversi. Qui è un calcio più tattico e fisico, mentre in Spagna si gioca di più palla a terra. È un campionato duro, con tante squadre di valore, ma anche molto bello da giocare. Ogni partita è una sfida e mi aiuta a migliorare come giocatore".

Morais si definisce "un attaccante esterno, dinamico, capace di attaccare la profondità. Mi piace muovermi tra le linee e creare spazi per i compagni. Lavoro molto anche senza palla, perché credo che il sacrificio e l’aiuto alla squadra siano fondamentali per vincere". Chissà che il Castelfidardo non ci riuscirà domenica, in casa, contro l’Atletico Ascoli? In attesa Morais ha siglato la seconda doppietta in Italia dopo quella con il Sulmona a fine aprile, in Eccellenza. "Sono cresciuto calcisticamente in Spagna, dove ho giocato nella Tercera División con squadre come Barco, Don Benito e Viveiro, totalizzando più di 160 partite e 45 gol. Ho anche avuto l’opportunità di disputare 3 partite nella B spagnola, un’esperienza che mi ha fatto crescere molto. Il mio primo anno in Italia è stato lo scorso anno al Sulmona, dove ho segnato 10 gol. È stata un’esperienza molto positiva e stimolante. Adesso affronto la D con grande entusiasmo e voglia di continuare a migliorare ogni giorno".