Punto prelievi, trasferimento fatto Ora si faranno all’auditorium Fallaci

Completato il trasferimento del punto prelievi dell’Azienda sanitaria territoriale. Dagli ambulatori di via Bruno si passa ai locali dell’auditorium Fallaci, in via XIV Luglio. Dal 16 maggio i prelievi saranno effettuati ogni martedì dalle 7.15 alle 9.30.

Resta dunque confermata la cadenza settimanale, ma cambia il giorno: prima l’apertura era di mercoledì, dalla settimana prossima sarà di martedì, per evitare disagi agli utenti che arrivano in auto e che avrebbero difficoltà a trovare parcheggio nella giornata di mercato (che è appunto il mercoledì). La consegna "simbolica" del nuovo presidio è stata effettuata dal sindaco Stefania Signorini al commissario dell’Ast Ancona Nadia Storti.

Presenti anche l’assessore regionale al Bilancio Goffredo Brandoni, la dottoressa Lucia Mannello, medico di distretto, una rappresentanza di infermieri dell’Adi, l’assistenza domiciliare infermieristica, la coordinatrice Daniela Orsetti e l’infermiera Simona Rinaldi.

Quest’ultima continuerà a portare avanti il servizio e sarà fisicamente presente ogni martedì. Pur cambiando la sede, restano invariate le modalità per prenotare il prelievo: si possono chiamare i numeri 0719178681 o 0719178683, oppure si può mandare una mail a [email protected], o ancora si può prenotare di persona negli orari di apertura.

Grande soddisfazione per la Signorini che ha rimarcato di essersi "battuta per mantenere a Castelferretti questo servizio di prossimità", che ora ha una nuova casa.