Puntualità altoatesina. SkyAlps vola in orario. Per riempire gli aerei bisognerà attendere

Se il buongiorno si vede dal mattino, puntini puntini. Prudenza, sempre. Visto quello che è stato. Ma dalla prima settimana della nuova stagione di continuità territoriale emerge un dato inconfutabile. Sperando che si continui su questo trend, almeno è stata raggiunta una continuità di servizio. Ad oggi sono nove giorni che SkyAlps ha iniziato ad operare i collegamenti su Roma, Milano e Napoli dall’Ancona International Airport. Certo, è presto per le "sentenze definitive". Ma gli indicatori appaiono positivi, in attesa di conoscere i dati sul riempimento degli aerei. Dati generalmente trasmessi su base mensile, dopo le verifiche dell’Enac. Altro tema fondamentale che toccheremo poco più avanti.

Intanto, citando Sally, brano manifesto di Vasco, verrebbe da dire "sono lontani quei momenti, quando lo sguardo provocava turbamenti". E i turbamenti erano quelli a carico dei passeggeri che, volgendo gli occhi verso i pannelli luminosi dello scalo, assistevano inermi ad una cancellazione del volo, piuttosto che ad un ritardo. Dunque, in quattro e quattr’otto, erano costretti a riorganizzarsi per raggiungere alternativamente la meta prestabilita. Che la musica sia cambiata? Prendiamo a modello la giornata di ieri. Nei voli domestici in partenza dal Sanzio non è stato registrato neppure uno "slittamento" in avanti degli orari. Al contrario. Il primo su Milano delle 8 ha anticipato di dieci minuti. Stesso discorso per quello su Napoli, previsto alle 12.30 e partito alle 12.20. Dieci minuti in anticipo anche il volo su Roma (dalle 15.30 alle 15.20), otto per il secondo su Milano (dalle 16 alle 15.52). Puntualità altoatesina? Può darsi. Di sicuro sta trapelando cauto ottimismo per l’operazione continuità 2.0, dopo il passaggio di testimone in corsa tra il vettore con sede a Bolzano e Aeroitalia, che è uscita dal bando a sei mesi dall’avvio delle rotte. Ma se i voli stanno funzionando con regolarità, i primi non avrebbero tuttavia registrato il pienone in termini di passeggeri. L’attenuante risiederebbe nel fatto che i collegamenti con SkyAlps sono iniziati esattamente nel periodo pasquale (il Lunedì dell’Angelo, a Pasquetta). E ovvero quando famiglie e lavoratori erano già abbondantemente organizzati. La settimana appena cominciata, invece, potrebbe essere di gran lunga più chiarificatrice, in quanto "normalizzata". Nessuna festività di mezzo, operazione ormai rodata da alcuni giorni e fiducia che cresce nei consumatori (al netto dei costi dei biglietti che oscillano tra i 73 e gli 89 euro). C’è un altro elemento che farebbe ben sperare. Anche nell’ultima parentesi con Aeroitalia, diverso tempo dopo la rottura del vettore con l’Atim per il mancato pagamento dell’accordo di sponsorizzazione, specie i voli su Linate avevano registrato numeri importanti di riempimento. Soprattutto nell’incoming (da Milano alle Marche). E allora tutti s’aspettano che il servizio di continuità possa proseguire per il meglio. SkyAlps, aderendo alla procedura d’emergenza, lo garantirà per 45 giorni ma il bando prevede l’estensione fino a sette mesi. Parti al lavoro per far vivere settimane più serene all’aeroporto.