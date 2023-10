"Può succedere anche a chi è sano"

Ma com’è possibile una morte improvvisa a cinquant’anni, specie per uno sportivo o ex sportivo che si è sottoposto spesso a esami medici per il rilascio del certificato per svolgere attività agonistica? Su questo tema interviene Claudio Gambini, cardiologo anconetano e medico dello sport che svolge attività presso Myolab di Jesi e Palarossini di Ancona: "In primis mi sentirei di escludere malattie cardiache a carattere eredo-familiari di tipo aritmogeno, perché molto spesso vengono diagnosticate precocemente in quanto in Italia è obbligatoria la visita medica annuale, soprattutto con uno screening di tipo cardiologico. E’ possibile, però, nonostante la persona si sottoponga periodicamente a prova da sforzo annuale, un infarto miocardico anche a coronarie sane, come lo spasmo coronarico, seguito da un’aritmia ventricolare maligna come la fibrillazione. In seconda ipotesi un’emorragia cerebrale da aneurisma". Per fortuna non accade così spesso: "Ma può succedere – spiega Gambini –, anche a persone apparentemente sane". Cosa fare in questi casi? "Sarebbe necessario intervenire immediatamente con il massaggio cardiaco per evitare la morte cerebrale che può avvenire in pochissimi minuti, in attesa che intervenga il pronto soccorso da parte del 118" conclude Gambini.