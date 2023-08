Può trasportare fino a trenta ospiti: sono sette le cabine

Lady Q, della The Begin Hotels, è un caicco lungo 23,8 metri e raggiunge la velocità massima di crociera di 12 nodi. Può trasportare sino a 30 ospiti più l’equipaggio, dispone di 7 cabine di cui 2 armatoriali. Un luogo in cui tutti possono realizzare i propri sogni a seconda solo del vestito che ci si vuole cucire addosso. La barca, in questo primo anno, sta navigando in un percorso evolutivo per affermare la reale identità il prossimo anno. Il luogo ideale per chi sceglie di passare una giornata a contatto con la natura, festeggiare un compleanno, trascorrere un lungo weekend tra le bellezze delle coste, godersi un tramonto unico a bordo con un aperitivo o una cena speciale sotto le stelle. Ogni esperienza è costruita direttamente dopo una consultazione con l’ospite, che sia una star, un’azienda o una persona del luogo e oltre alla locazione esclusiva del caicco si arricchisce di servizi unici con l’integrazione di catering degli hotel The Begin con i piatti dello chef Paolo Antinori o dello chef di fama internazionale Leonardo Concezzi, al DJ set a bordo sino al massaggiatore personale. Per informazioni ci si può rivolgere a Merjem, Stefano e Roberto del SeePort Hotel, tel. +39 0719715100 - e mail m.nejmaoui@thebegin,it