Puzza di gasolio nella zona industriale di Jesi

Forti odori, come di gasolio o benzina, dalla zona industriale di Jesi, oltrechè da Monsano. Segnalazioni sono arrivate soprattutto via social network anche da Jesi, dopo quelle di Chiaravalle e Monte San Vito. Un forte odore come di idrocarburi o vernici molto fastidioso. A denunciarlo martedì sera automobilisti di passaggio nella zona industriale jesina. "Non abbiamo ricevuto segnalazioni ufficiali dai cittadini – spiega il sindaco Lorenzo Fiordelmondo – ma qualora arriveranno attiveremo gli organi preposti. Abbiamo saputo delle segnalazioni che sono arrivate nei giorni scorsi a Monte San Vito e Chiaravalle e se necessario siamo pronti ad adottare tutte le iniziative". I sindaci di Monte San Vito e Chiaravalle, Thomas Cillo e Cristina Amicucci hanno chiesto al prefetto e agli organismi preposti di intervenire. Già nei giorni scorsi, l’ultima volta sabato a Monte San Vito capoluogo sono approdati i vigili del fuoco con i rilevatori. Nessuna sostanza tossica è stata rilevata ma i primi cittadini hanno chiesto anche l’intervento di Arpam e Noe. "Le ultime segnalazioni sono arrivate sabato - spiega Cillo -. Al momento non sappiamo quale possa essere stata la fonte odorigena, ma ci siamo subito messi in contatto con il sindaco di Falconara che già aveva affrontato la questione"."Su mia richiesta in seguito alle diverse segnalazioni ricevute specie dalla zona di via Marconi – spiega da Chiaravalle Cristina Amicucci- poco prima dell’Epifania sono intervenuti i vigili del fuoco che non hanno rilevato problematiche. Sono alcuni giorni che non riceviamo più segnalazioni, comunque monitoreremo".

Sara Ferreri