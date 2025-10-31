"Qualche rinforzo e Ancona vince il campionato". Ballardini invita i tifosi a credere nella società

Ivo Ballardini è una figura storica dell’Ancona, ex biancorosso rimasto attaccato alla città e ai suoi colori, sempre presente al Del Conero. L’Ancona domenica incontra il Giulianova: contro i giuliesi nel 1997 l’Ancona conquistò la finale playoff che poi la riportò in serie B. Davanti a diecimila spettatori: "Sì ma era un altro calcio, altri anni – attacca Ballardini –. Ad Ancona il pubblico c’è sempre stato, a parte negli ultimi anni, martoriato dai fallimenti. Adesso se facciamo tremila persone è tanto, ma in quarta serie ci sta. Ma anche in C, tolte le partite di cartello non erano molte di più".

Cosa manca?

"L’anconetano è sempre stato diffidente, però poi alla fine nelle occasioni importanti c’è sempre".

Che Ancona ha visto finora?

"Una squadra tosta, che lotta, che inizia la partita bene, e prosegue altrettanto. Mi piace. Ma qualche pedina per puntare a vincere il campionato manca, anche se a Macerata abbiamo vinto 5-1. Una punta, per esempio, potrebbe farci comodo".

Qual è la caratteristica che le è rimasta più impressa?

"E’ un’Ancona solida, compatta, sempre concentrata. Non abbiamo un reparto che spicca sugli altri, è una squadra equilibrata, e anche questa è una delle sue qualità. Poi, certo, a metà campo ci sono un paio di giocatori che possono fare la differenza. Ma anche la difesa è molto buona e subisce poco, e il portiere dà sicurezza. Se la rinforziamo con due o tre elementi validi si può davvero puntare a vincere il campionato. Certo, se poi l’Ostiamare vince sempre c’è poco da fare. Ma non credo possa andare avanti così".

Da biancorosso doc che ne pensa della contestazione della tifoseria?

"Sono sempre stato dell’idea che non si debba contestare per partito preso. Ho sempre detto di aspettare, di dare il tempo a questa società, poi sarà il campo a dire se va bene o no. Però capisco i tifosi, che spendono tempo e soldi, ma non sono d’accordo: se siamo tutti uniti forse qualcosa di più verrà fuori. Ma alla fine credo che i tifosi capiranno".

Si aspetta qualche rinforzo dal mercato?

"Una punta, un centrocampista. Almeno un inserimento potrebbe fare comodo. E’ il mio pensiero, ma mi pare che sia condiviso. Ma sono certo che la società qualcosa farà. E’ un campionato equilibrato, non c’è una squadra sopra le altre, e se l’Ancona si rinforza può davvero lottare per vincere il campionato".

Era presente a Macerata?

"No, ma ho visto gli highlights in tv, ha giocato una buona partita, e ci sta una vittoria così larga. E’ sempre importante vincere, ma l’Ancona ha giocato quasi sempre bene in trasferta".

Domenica il Giulianova dell’ex Martiniello, squadra che in trasferta finora non ha fatto proprio benissimo.

"Quindi bisognerà fare attenzione, magari incontra la giornata buona… Tutte le partite sono difficili, ma l’Ancona in casa ha un ottimo trend, credo che sarà una partita difficile ma con un’Ancona che ha tutte le possibilità di vincere".

Quanto sarà importante il recupero di Kouko contro il Giulianova?

"Domenica a Macerata mancava e l’Ancona ha fatto cinque gol… Ma il suo apporto è determinante, è bravo, veloce, sa difendere la palla, è un giocatore completo, che si esprime al meglio proprio come lo sfrutta Maurizi, con dei trequartisti vicino. Un rientro certamente importante".

Giuseppe Poli