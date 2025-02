"Qualche tavolino lungo il Viale"

"Questa parte del Viale è trascurata alla sera – afferma Massimo Cangiani del Bar Cangiani –, buia, un po’ abbandonata, il monumento è poco illuminato e finisce per essere tutta un po’ scura. Le zone buie rischiano di invitare poi certe persone. Poi da segnalare che qualche evento in più non guasterebbe. Questa è la zona più bella d’Ancona e andrebbe maggiormente valorizzata, anche una mano a noi commercianti per permessi per feste e iniziative all’aperto ci vorrebbe. Mi piacerebbe che ci fosse la possibilità di mettere qualche tavolino in mezzo al viale, sempre con decoro, prendere il caffè lungo il viale sarebbe carino. Nelle grandi città queste cose si fanno già".