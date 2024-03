Quale futuro per l’area Sacelit Italcementi?

Quando passiamo davanti all’area portuale di Senigallia, andando verso Marina Vecchia, è possibile scorgere quanto resta, per la verità quasi nulla, della gigantesca superficie occupata dalla Sacelit Italcementi. Per mezzo secolo simbolo dell’industria cittadina, la fabbrica del cemento ha dato lavoro a migliaia di senigalliesi, prima di chiudere definitivamente i battenti alla fine degli anni Ottanta. Gli effetti dell’amianto, respirato dai lavoratori addetti alla produzione dell’eternit, si sono invece prolungati fino ai giorni nostri, contando almeno centocinquanta vittime di patologie dell’apparato respiratorio. Ma dopo l’abbattimento delle strutture produttive – in piedi è restato solo l’ingresso dello stabilimento – si è creato un nuovo problema: che fare in quell’area enorme e vuota a due passi dal centro e a ridosso del lungomare di Ponente? Quattordici anni fa, nel 2010, sotto gli auspici della giunta del sindaco Maurizio Mangialardi, fu lanciata l’idea di un complesso di edifici a uso abitativo e turistico denominato "Il Borgo delle Torri", a suo tempo definita come "la più grande trasformazione urbanistica di Senigallia dal Settecento a oggi". Ma la crisi dell’edilizia e il fallimento dell’impresa promotrice dell’intervento hanno bloccato tutto. Ora i lavori sono ripartiti su una porzione più piccola. Nuovo progetto, nuova proprietà (Gruppo Benni Costruzioni) che ha ricevuto un importante finanziamento dalle banche per riqualificare la zona porto, a cominciare dalle vecchie case dei pescatori, che saranno demolite. Al loro posto saranno realizzate le "Residenze al Porto". Si tratta di appartamenti di pregio, caratterizzati dall’attenzione all’ambiente e all’efficienza energetica, i quali manterranno il tipico mattoncino a vista delle costruzioni precedenti. È prevista anche la creazione di una piazza pedonale. Parallelamente, è partita la ristrutturazione dell’albergo La Vela, la cui mole svetta sul porto turistico, situato com’è in una posizione strategica per l’intero comparto. Grandi manovre, insomma, ma la domanda che si fanno molti senigalliesi resta: che cosa si farà di tutto il resto dell’area, che versa in uno stato di sostanziale abbandono da oltre dieci anni? Federico Bartoloni classe III D