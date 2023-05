Quale monumento è il vero simbolo?

Quale, secondo voi, va considerato il monumento cittadino simbolo, come lo valorizzereste e quale invece quello che, se possibile, non rappresenta la città e di cui fareste a meno?

Questione di identità. Lo scorso anno l’amministrazione ha lanciato l’iniziativa legata ai ‘Luoghi del cuore’ degli anconetani, ossia i siti cittadini a cui sono più affezionati e che considerano il simbolo di Ancona. Una città, quella dorica, da sempre poco identitaria. Il monumento che dovrebbe rappresentare la vera immagine è sicuramente l’Arco di Traiano, tuttavia ancora pochissimi anconetani ne conoscono la storia e tutta una serie di interessante aneddotica. Se non fosse stata per l’inaugurazione del Porto Antico, negli anni a cavallo tra il 2015 e il 2016, l’arco monumentale piazzato davanti al cantiere navale sarebbe rimasto oscurato a vita. Fino ad allora, infatti, era immerso nel cuore dello scalo operativo, con le banchine dalla 1 alla 8 occupate dalle attività portuali. Nessuno, o meglio pochissimi si spingevano fin laggiù per ammirarne la bellezza. A parte un restauro effettuato nei primi anni ’90, l’arco era stato abbandonato alle intemperie. Nei mesi scorsi l’Autorità portuale ha effettuato un nuovo intervento conservativo. Al Monumento ai caduti del Passetto non sono le intemperie il problema, quanto gli atti vandalici. La frequenza degli interventi dell’amministrazione per togliere scritte e scarabocchi non si contano. C’è poi la statua di Cavour nel mezzo dell’omonima piazza, le fontane, a partire da quella del Calamo e poi altri monumenti e statue meno conosciuti in giro per la città. Certamente quella che ha fatto più discutere è stata ‘Violata’, la statua realizzata davanti all’imbocco della galleria san Martino, lato Mole, al centro di aspre polemiche in passato. Vediamo quali suggerimenti e suggestioni arriveranno dai nostri candidati sindaci sul tema.