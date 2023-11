Qualità delle acque, coinvolti gli agricoltori

Un centinaio le aziende agricole, distribuite su 18 diversi Comuni, che sono state coinvolte nell’Accordo Agroambientale d’Area Misa-Esino per la Qualità delle Acque. Il progetto, sostenuto con le risorse del piano sviluppo rurale delle Marche, si è posto l’obiettivo di "migliorare le conoscenze e la consapevolezza degli operatori agricoli sulla problematica della qualità delle acque: non solo diminuire l’utilizzo di fitofarmaci e concimi, possibili agenti inquinanti, ma soprattutto stimolare pratiche agricole a basso impatto che permettano il raggiungimento di un alto livello di biodiversità nell’azienda e di una elevata fertilità dei suoli". Per presentare i risultati finali di questo accordo a tutte le aziende agricole venerdì si terrà a Castelplanio, Comune capofila del progetto, un incontro pubblico. L’appuntamento è per le 17 alla sala polivalente "Luciano Pittori". Dopo i saluti del sindaco Fabio Badiali, interverranno gli agronomi Dimitri Giardini e Valerio Ballerini, oltre all’agronoma Valentina Piselli di Arca srl Benefit. Sarà poi Bruno Garbini a commentarne il percorso. Chiuderanno Silvia Fiorani e Mauro Tiberi, funzionari della Regione.