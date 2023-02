"Qualità e bellezza, così le Marche resistono"

Le Marche resistono alla crisi e si affermano come prima regione in Italia per peso degli addetti del manifatturiero sul totale delle imprese (32,9%). Ieri nella sede dell’Istao di Ancona l’ufficio studi di Confartigianato ha presentato un report che conferma il valore di un’eccellenza che vanta quasi 15mila imprese e oltre 142mila addetti. Enrico Quintavalle, responsabile dell’Ufficio Studi di Confartigianato nazionale, illustra un report che parte dal caro bollette: "I prezzi di gas ed energia elettrica sono in forte calo rispetto ai picchi estivi, ma restano 3,8 volte più alti rispetto a prima della crisi. Le previsioni per il 2023 migliorano, ma i prezzi rimarranno elevati. E’ straordinario come le nostre imprese hanno risparmiato sui costi: il consumo del gas è diminuito del 15,2%, mentre la produzione è aumentata dello 0,8%".

A salvare l’eccellenza marchigiana sono stati moda (soprattutto le calzature, che hanno spinto ancora di più sulla qualità), mobili, gioielli e occhiali. Per Quintavalle "le imprese crescono e innovano", e quelle marchigiane sono al primo posto anche per il totale di addetti nelle pmi manufatturiere (19,8%). La moda vanta ben 13 distretti e 278mila occupati. La regione è terza nel mercato russo, e prima per il trend dell’export in Cina.

Per Emanuele Pepa, presidente di Confartigianato Marche, "abbiamo retto alla crisi. Il bello e la qualità ci hanno fatto restare sul mercato. I nostri imprenditori sono eroi che ogni giorno si inventano qualcosa e guardano avanti. Mancano però lavoratori specializzati". Il segretario Gilberto Gasparoni ribadisce che "le pmi sono il nostro punto di forza", mentre Fabrizio Schiavoni della Camera di Commercio delle Marche sottolinea una criticità: "Le imprese hanno difficoltà a trovare capitali di rischio che le sostengano, e cercano un irrobustimento finanziario". Mario Baldassarri, presidente Istao, punta il dito contro la crisi energetica: "Una mera invenzione europea causata dal mercato di Amsterdam, speculativo e finanziario. E’ nel 2021, prima della guerra in Ucraina, che il gas è aumentato del 600%". Gian Luca Gregori, rettore Dell’Univpm, parla invece del fattore complessità, osservando tra l’altro che "contano anche la qualità del fatturato, non solo la quantità, e le relazioni di un manager o di un’impresa, non solo le competenze".

Raimondo Montesi