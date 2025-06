"Quando andò a liberare due turisti intrappolati al parco del Cardeto e a Candia sommersa dalla neve"

"Per Stefano la politica non è un fine, ma lo strumento fondamentale per contribuire a far vivere meglio le persone, tutte le persone, compresi i più deboli. Pensando a lui e ai dieci anni insieme è la prima caratteristica di quest’uomo straordinario". Valeria Mancinelli, sindaca per due legislature (2013 e 2018), ha voluto Stefano Foresi all’interno della sua squadra sin dal primo momento. Una figura per certi versi mitologica ad Ancona l’ex assessore, uno scudo umano, ma non solo: "Più che uno scudo protettivo sapevi che su di lui potevi fare affidamento, sempre –. Il suo primo pensiero ogni volta che si presentava un problema era quello di trovare il modo migliore per risolverlo, facendo fronte a ogni situazione. Questo infondeva grande sicurezza in tutti noi e, appunto, io e gli altri colleghi di giunta potevamo stare tranquilli, in qualche modo Stefano avrebbe trovato la soluzione".

Per ricordare tutti gli aneddoti che hanno visto protagonista Foresi servirebbero giorni e pagine d’inchiostro. L’ex sindaca di Ancona prova a segnalarne alcuni: "Come posso dimenticare quel giorno in cui due turisti stranieri sono rimasti chiusi dentro il Parco del Cardeto che di sera a una certa ora chiude. Era accaduto di sera tardi e non c’era modo di far intervenire una pattuglia della polizia municipale e così avvisarono lui – ricorda Valeria Mancinelli –. Nel frattempo si era fatta la mezzanotte e fu lui ad andare di persona al parco con le chiavi per aprire e far uscire i due turisti. Come dimenticare, durante l’ultima grande nevicata di qualche anno fa, quando un residente di Candia chiamò in comune per avere delle informazioni e chiedere sostegno. Mentre parlava con noi al Coc Stefano era già a Candia per rendersi conto di persona di cosa servisse per affrontare l’emergenza. Le riunioni di giunta online durante la pandemia da Covid, quando lui era in giro per attivare il centro vaccinale o per altre incombenze e si provava a collegare con il telefonino e ogni volta perdeva il segnale o cadeva la linea. La foto con lui che parla contemporaneamente a due telefoni è emblematica della sua natura. Nelle giunte ordinarie invece capitava sempre che il suo telefono squillasse in continuazione, ma sempre per motivi di lavoro, gente che lo cercava per ogni tipo di problema. Un altro particolare che mi ha sempre colpito di Stefano era il suo enorme entusiasmo che nel corso delle due giunte che ho guidato non è mai venuto meno. Non era più giovane, ma sì, il suo entusiasmo era coinvolgente. Qualcosa di veramente unico".

Dieci anni di cammino insieme sono tanti: "Col tempo i rapporti si cementificano e quello tra me e Stefano Foresi ha seguito proprio quel percorso. L’esperienza con lui alla guida della città è stata una delle cose più belle che ho fatto nella mia vita".

Pierfrancesco Curzi