Quando diventa difficile anche prendere un bus

Gentile redazione, sono portatrice di un handicap motorio abbastanza importante da circa 8 mesi (non sono in carrozzina). Tale handicap non mi rende più possibile l’accesso al servizio di trasporto pubblico locale, a causa dell’altezza dei gradini dei mezzi. La settimana scorsa, il 5 gennaio, ho segnalato tale situazione alla segreteria dell’assessorato regionale ai trasporti. Naturalmente non cerco benefici personali, tale problematica riguarda moltissimi cittadini. L’altra mattina, cosa non scontata, l’assessore Brandoni mi ha contattata con un assistente tecnico di Conerobus. Ma dopo tante parole l’unica soluzione prospettatami è quella di prendere l’autobus da capolinea a capolinea, confidando nella buona volontà dell’autista di turno di aspettare che io salga o scenda dal mezzo più lentamente. Ma è questa una soluzione concreta? Gli autobus si prendono per raggiungere un luogo, non per passatempo! Segnalo poi la grave carenza di corse per raggiungere i Comuni più piccoli dell’entroterra, lasciando così interi territori semi isolati. Inoltre temo che, con l’autonomia differenziata,tutto andrà a peggiorare con aree sempre servite e aree con servizi scadenti o addirittura assenti. Chiedo ai cittadini che vivono questo stesso disagio di segnalare alle istituzioni.

Sabrina Rusci