"Quando Franky si appoggia è sempre una grande emozione"

"E’ sempre una grande emozione". Gianmarco Garofoli racconta l’incontro avuto con Franky lunedì. Durante le prime pedalate in allenamento del 2023, assieme al suo compagno di squadra Antonio Nibali, ecco la gradita sorpresa. L’arrivo della pappagallina amica di Michele Scarponi che non disdegna di planare quando capita l’occasione sul caschetto e schiena dei ciclisti. "Non è la prima volta che mi si appoggia sul caschetto e sulla schiena - racconta Garofoli, classe 2002 -. Ci è successo anche altre volte. Lunedì era tra Montoro e Passatempo". Cogliendo a volte di sorpresa il ciclista. "Certe volte fa anche un po’ paura, all’inizio, quando arriva, perché ti si appoggia a tutta da dietro ed è anche un po’ spaventoso. Se non sei pronto rischia anche di farti cadere, ma sono sempre bei momenti, è bellissimo". Il video dell’incontro con Franky pubblicato sulla pagina ufficiale dell’Astana Qazaqstan Team, la squadra del duo Garofoli-Nibali, sta riscuotendo in pochi giorni migliaia di visualizzazioni. Un successo che sorprende anche il giovane corridore fidardense. "Ovviamente non mi sarei mai immaginato tutte queste visualizzazioni sui social. Logicamente credo che sia stato un momento di ricordo verso il nostro Michele". Intanto Garofoli pedala in allenamento verso la nuova stagione, la prima vera e propria nel professionismo dopo aver assaggiato l’anno scorso il mondo dei prof sempre con la maglia Astana, ma con il development team, il team di sviluppo dei kazaki. "Non so ancora il giorno e dove sarà il mio debutto in gara quest’anno, ma sicuramente inizierò a febbraio" chiude il ventenne. Voglioso di lasciarsi alle spalle un 2022 alquanto tribolato visti i tanti mesi lontano dalle gare per la miocardite acuta che lo ha colpito in corsa a fine marzo sulle strade del trofeo Città di San Vendemiano. Nonostante tutto Garofoli poi è tornato a gareggiare a fine stagione, vincendo pure, e per giunta con la maglia della Nazionale, sul traguardo di Ceglie Messapica, a settembre. Alla seconda gara stagionale è tornato ad alzare le braccia al cielo al Giro di Puglia per Under 23 ed Elite vincendo in solitaria la seconda delle tre frazioni della breve gara a tappe. Nel 2021 invece l’ex campione italiano della categoria Juniores aveva dato spettacolo al Giro della Valle d’Aosta vincendo la tappa regina, da Valtournenche a Breuil Cervinia. Una fuga vincente da lontano con annesso secondo posto in classifica generale, non male per un esordiente tra gli Under 23.

Michele Carletti