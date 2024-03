Quando il Dorico fu vietato 2 anni all’Ancona

Pongetti

Non è la prima volta che uno stadio marchigiano incappa in una punizione così drastica. Bisogna andare però molto indietro e ad un altro calcio per ritrovare una decisione altrettanto dura, per un fatto decisamente più grave e ancora tramandato. È il 21 dicembre 1947: la guerra è finita da poco e in Italia ci sono ancora le macerie, ma si è ripreso a giocare. L’Anconitana lo fa in B, al Dorico, in un girone terribile che ospita squadre come Perugia, Pescara e Palermo, quando accade il fattaccio. L’arbitro bolognese Vannini in Anconitana-Pisa prende decisioni che il popolo biancorosso – eufemismo – non gradisce: lo fa, per giunta, con un atteggiamento ritenuto provocatorio nei confronti della tifoseria che a un certo punto, in una reazione spropositata, rompe le recinzioni del Dorico, entra in campo e insegue Vannini scappato negli spogliatoi. Una fuga che non lo lascia indenne: raggiunto e aggredito, finisce in ospedale seriamente ferito. L’episodio determina la squalifica del Dorico per ben due anni e rovina non poco l’immagine dell’Anconitana e di Ancona: l’eco di quei fatti, al tempo non certo insoliti in un’Italia dove la passione calcistica si mescolava alla rabbia e al disagio postbellico, è infatti enorme. La squalifica è poi ridotta a un anno, ma la squadra paga le conseguenze del suo incessante peregrinare: i dorici, che schierano giocatori come l’italoargentino Compagnucci, Mangolini e il bomber Quercia – centravanti romagnolo morto nel 2021 a quasi 100 anni, 37 reti in 72 partite nell’Anconitana – sono costretti e finire il campionato tra Jesi, Macerata, Fermo, Ascoli ed addirittura Arezzo e Firenze, retrocedendo in C. Beffa doppia perché nonostante tutto l’Anconitana di mister Corbyons, ex giocatore della Roma, chiude al nono posto su 18, ma paga la riforma dei campionati che riduce le partecipanti alla cadetteria. Decisiva in negativo è proprio l’ultima partita in casa – si fa per dire nonostante i tifosi al seguito – a Fermo contro il Pescara che il 13 giugno 1948 vince 1-0 e condanna i dorici.