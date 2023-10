"Quando la pezza è peggiore del buco"

"Ancora una volta la pezza è peggiore del buco. Provo imbarazzo per le stucchevoli giustificazioni del vicesindaco Pizzi sulla mancata candidatura di Senigallia a Capitale della Cultura italiana. E probabilmente lo prova anche il sindaco Olivetti, visto che lo scorso luglio si era mostrato estremamente fiducioso sulla possibilità che Senigallia potesse concorrere con chance di successo al prestigioso riconoscimento, mentre adesso è costretto a trincerarsi dietro un assordante silenzio. Sarebbe invece opportuno che Olivetti chiarisse pubblicamente per quale motivo in estate è stata presentata la candidatura di Senigallia se, come sostiene oggi il suo vice, non c’erano possibilità di successo a causa della nomina di Pesaro, avvenuta ben due anni fa". A dirlo è il capogruppo regionale del Pd Maurizio Mangialardi, ex sindaco di Senigallia. "Si capisce chiaramente - afferma - che siamo di fronte all’ennesimo pasticcio amministrativo, inevitabile frutto di un mix di incompetenza e mancanza di visione". Mangialardi accusa l’attuale amministrazione di essere "capace solo di fare annunci senza mai concretizzare proposte utili alla città e lasciandola così sprofondare nella mediocrità. Ma mistificare la realtà non serve a mascherare gli errori che si susseguono ormai da tre anni".