Quanta ipocrisia. Ma gli eventi siano di qualità

E’ ipocrita sorprendersi adesso dello show politicamente scorretto dello "Zoo di Radio 105". Come è ipocrita far finta di non sapere che, giusto o sbagliato che sia, il loro marchio di fabbrica è fatto proprio di quelle battute o battutacce che si sono sentite anche in piazza Cavour per l’evento clou della Notte Bianca. Detto questo, contro ogni altra ipocrisia, ci auguriamo che certi bagni di folla (siano benedetti per una città che ha voglia di tornare a vivere) non debbano pagare dazio alla cultura dell’ignoranza, alla facile risata da parolaccia, alla quantità che seppellisce la qualità. Perché là fuori, cari signori, ci sono enti e associazioni che la cultura la fanno davvero e con la C maiuscola, che stanno cercando di sopravvivere davanti alla mannaia dei tagli.