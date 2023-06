"Quante critiche Ma tutti volevano salire sul carro"

Tra gli ospiti del Conero Film Festival c’è chi al mondo della commedia degli anni ‘80 è arrivato in ritardo principalmente perché impegnato a teatro, e in altri film. E’ Massimo Ghini, fra gli interpreti di "Compagni di scuola", pellicola firmata da Carlo Verdone nel 1988. Ghini però è stato in seguito tra i protagonisti della stagione ‘figlia’ di quel periodo. Vedi i vari ‘Natale con...’ e altri titoli di enorme successo. Lui a Numana arriverà dopodomani (ore 21.30). E naturalmente ci sarà da ridere.

Ghini, domanda d’obbligo: cosa avevano di speciale quei film?

"Hanno saputo raccontare benissimo quegli anni. Enrico e Carlo (Vanzina, ndr) venivano dalla scuola paterna, quella di Steno. Avevano fatto gli aiuti registi di chiunque, a partire da Mario Monicelli. Erano due macchine da guerra. Ma gli anni Ottanta ci riportano anche a Troisi, Verdone e Nuti, che combattevano contro Spielberg... Di Nuti mi pare che non abbiano trasmesso nessun film in prima serata. Se lo meritava".

A Numana incontrerà molti amici.

"Sono molto contento di venire sul Conero. Per Enrico... Carlo purtroppo non c’è più. Gli sono riconoscente. Grazie al suo ‘Il pranzo della domenica’ vinsi dei premi. E’ uno dei più bei film che ho fatto".

E ‘Compagni di scuola’ come lo ricorda?

"Io venivo da un certo tipo di cinema ‘festivaliero’. Poi a un certo momento arriva Verdone. Mi si aprirono le porte della ‘nazionalpopolarità’. Certo che il personaggio... Eleonora Giorgi nel film mi ‘presenta’ così: ‘E’ sempre stato uno stronzo’. Ma è un film che mi ha dato grandi soddisfazioni. Mi ha aperto un mondo".

Lei era quel che si suol dire un attore impegnato.

"Io debutto con ‘La neve nel bicchiere’ di Florestano Vancini. Debutto subito come protagonista, e mi ritrovo a Venezia in concorso. Il cinema non mi considerava. Vancini mi vide e mi volle. Da anni facevo teatro. Fui bocciato all’Accademia di Arte Drammatica, ma mi prese Giorgio Strehler per fare ‘Re Lear’ a Parigi. Poi lavorai con Gassman, Lavia, Zeffirelli".

Negli anni Duemila è arrivato anche il mondo dei ‘Natali con...’. Una scelta che alcuni hanno criticato.

"Mi proposero ‘Natale a Miami’, e accettai. All’inizio non ci avrei scommesso. Invece fu un blockbuster, e per anni non ci siamo più fermati. Dopo, come diceva Flaiano, tutti vollero salire sul carro dei vincitori. Nel corso della carriera ne ho ricevute di coltellate. Ma non mi sarei mai aspettato che provenissero dagli ‘amici’. Forse è perché non ho la tessera. Solo quella sanitaria".

r. m.