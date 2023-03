Quant’è dura la vita tra ruspe e strade da rifare: un’odissea

Giovanni fa il rappresentante. Lunedì scorso gli hanno assegnato Ancona. Prende l’autostrada. Direzione Ancona, capoluogo. Giovanni inforca la variante alla SS16. Di traffico ce n’è poco, ma quando supera lo svincolo per Falconara, si ritrova in una strettoia improvvisa. E’ pieno di cartelli. Giovanni sa poco di ciò che succede. La variante è da mesi oggetto di lavori per l’ampliamento. Una passione tra Falconara e lo svincolo di Torrette. Restringimenti di carreggiata, una sola corsia, i camion diretti al porto, gli autovelox. Bisogna andare piano, d’altronde non si può far altro. Arriva a Torrette e svolta per la strada che scorre davanti al grande ospedale. "Via Conca" segna il navigatore con tanto di vocina di sottofondo. Un disastro: la macchina comincia a ballare come sul tagadà. Una buca dietro l’altra, roba da lasciarci i cerchioni. Arrivare sulla Flaminia è una sofferenza. Giovanni punta verso il capoluogo ma quando arriva alla stazione si trova davanti un altro cantiere: c’è il rifacimento della strada in corso. Altri rallentamenti, ma d’altronde era necessario: l’asfalto faceva pena. Imbocca via Marconi, direzione Archi e vede sulla sinistra inferriate e cancelli: stanno rifacendo i marciapiedi e la strada è ristretta. Ma per fortuna il traffico scorre e se ne cura poco. Deve andare in centro Giovanni. Per fare una consegna. Parcheggia a Stamira e quando esce in strada si trova via Castelfidardo chiusa: ci sono ruspe, operai al lavoro. "Ma che sta succedendo?" pensa. Tutti i torti non ce l’ha. Giovanni non sa che ad Ancona tra due mesi si vota per il sindaco. In Italia funziona così: a ridosso delle elezioni ci si dà più da fare. Ed eccolo lì, in mezzo a ruspe e cantieri. Ma tant’è. Fa il suo lavoro e riprende l’auto. Deve andare a Osimo. Supera l’Asse e arriva alla Baraccola. Via Primo Maggio è in preda ad altri lavori dalla rotatoria del cinema. Stanno rifacendo l’asfalto. Ci mette un po’ ma supera l’ostacolo. Quando arriva all’Aspio vede un’altra fila infinita di macchine, bus, camion. E ora che succede? Niente, c’è un semaforo in via d’Ancona. C’è stata una frana, il traffico è alternato. Arrivare a destinazione è diventata un’impresa. Ma Giovanni ce la fa. Il ping pong è finito. Per ora.

Andrea Massaro