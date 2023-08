Quaranta euro di multa valgono un giorno di festa

Non c’è Ferragosto senza multe per la sosta selvaggia lungo la provinciale del Conero in zona Trave, Mezzavalle e Portonovo. A decine quelle elevate dalla polizia locale nei confronti di altrettanti automobilisti che, incuranti del rischio sempre concreto si beccarsi un verbale da oltre 40 euro, hanno deciso lo stesso di non faticare troppo per piazzare la vettura. Inutili, per questi bagnanti e villeggianti, tutti i parcheggi messi a disposizione dove la spesa giornaliera è di pochi euro, senza parlare delle navette in servizio in questa calda estate 2023. I pochi posti regolari nel tratto di provinciale tra la rotatoria della baia e lo spiazzo dello stradello per Mezzavalle sono andati via già alle 8, molti addirittura hanno dormito al mare anche qui incuranti dei blitz e delle multe. Diversi, al contrario, non ci hanno pensato su due volte piazzando i loro veicoli in pieno divieto di sosta, in particolare quelli che hanno creato una sorta di limite alla circolazione parcheggiando tra i due spiazzi regolari, invadendo la carreggiata. In quel caso i vigili urbani non hanno avuto pietà e i verbali inseriti sotto i tergicristalli si sono sprecati. Vista la giornata di maggior affluenza dell’anno probabilmente, alcuni bagnanti hanno scelto dei luoghi assurdi per lasciare la loro macchina, in molti casi degli anfratti trovati ai lati della strada, pur di non lasciare l’auto nelle aree di sosta attrezzate e regolari. Il prossimo sarà l’ultimo week-end di massimo afflusso alla baia e alle sue spiagge.