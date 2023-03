Quartiere Passatempo fa squadra: "Anni che aspettiamo i lavori"

"La riunione che abbiamo tenuto a Passatempo di Osimo ha mostrato un quadro chiaro: la frazione è tra le più vive ed attive della nostra città ma è da troppi anni che aspetta lavori e manutenzioni che sarebbero di grande beneficio a tutta la comunità". Il giro dei quartieri prosegue per le liste civiche all’opposizione che, tramite i candidati alle primarie Sandro Antonelli, Gilberta Giacchetti e Monica Bordoni, hanno fatto tappa proprio a Passatempo in questi giorni. "Critica la situazione dell’area adiacente via Caduti di Nassirya dove si trova una lottizzazione residenziale. L’incuria delle aree verdi dei lotti non completati genera condizioni di disagio ai residenti della zona. Nonostante sia stata presentata una mozione in consiglio comunale per risolvere la questione, al momento nulla è stato fatto dall’amministrazione", dice Antonelli. "In nove anni poco si è fatto per la frazione. Pensiamo alle scuole, come la materna che nel piano scuole della frazione era prevista accanto alla primaria", aggiunge Giacchetti. Bordoni afferma: "Tanti i temi emersi, le problematiche che affliggono la frazione dalla scuola, alla viabilità, alla mancanza di un adeguato collegamento del trasporto pubblico. L’impegno che mi sento di sottoscrivere è far diventare il quartiere protagonista della vita osimana a tutto tondo".