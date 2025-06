Quartieri sommersi dalle erbacce. Il Comune promette: "Interveniamo"

Sfalci e potature fantasma, così muoiono i cosiddetti ‘quartieri nuovi’ che ormai sanno solo di vecchio. Siamo a giugno inoltrato, domani entrerà ufficialmente l’estate e in alcune zone della città nessuno è ancora passato per sistemare il verde, tra sfalci delle erbacce e le potature di siepi e piante e nei parchi e nelle aree pubbliche. Il caso più emblematico è sicuramente quello del terreno comunale dell’ex Vigna Marabotto a Brecce Bianche dove l’erba incolta ha superato il metro e mezzo d’altezza, con i residenti delle case di via san Gaspare del Bufalo, lato vigna, sommersi dalla vegetazione fuori controllo. Basterebbe una sigaretta o una scintilla per trasformare quel campo in un inferno per i residenti costretti a convivere con un degrado mai visto. Di questa situazione ha chiesto conto il consigliere di Ancona Protagonista (centrodestra) Arnaldo Ippoliti: "Ho personalmente ricevuto parecchie segnalazioni e chiedo all’assessore competente se è previsto un intervento in quella zona – ha detto in consiglio Ippoliti che al tempo stesso ha chiesto di attivare l’iter necessario per coinvolgere gli uffici – Per fortuna il messaggio è stato raccolto e la situazione verrà ripristinata entro pochissimi giorni" conferma Ippoliti al Carlino, anche se non c’è ancora una data precisa per quell’intervento quanto mai necessario.

Fino a due anni fa il Comune effettuava due interventi all’anno di ripulitura di tutta la Vigna Marabotto; lo scorso anno gli addetti sono passati ma hanno pulito soltanto per un fronte di 3-4 metri dalle case, lasciando il resto della vigna incolta. Quest’anno sarebbe il primo intervento. Servirà tempo anche per le potature nelle vie Flavia, Brecce Bianche, Togliatti, Sparapani e Tiraboschi: "L’assessore Berardinelli ha detto che entro il 2025 il servizio verrà affidato ad Ancona Servizi" spiega Massimo Mandarano (Italia Viva).