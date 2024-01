Quartieri verso il voto. Via al ciclo di incontri

Comitati di quartiere, in vista delle elezioni dei consigli direttivi in programma tra due domeniche, l’amministrazione comunale ha organizzato una serie di incontri per permettere ai candidati di presentarsi ai residenti del quartiere di riferimento e avere un primo collegamento con il Comune. Ecco le date dei primi incontri che, "finalizzati anche a promuovere la partecipazione al voto", come rimarcano dall’amministrazione comunale, si terranno nelle sedi individuate anche come seggio elettorale: oggi pomeriggio, alle 18.30, si inizia dal quartiere di via Roma, nella sede del centro sociale Anacleto Stronati; poi in serata (ore 21), nel quartiere centro storico, al Cantinone di via San Marino. Domani, alle 21, toccherà al quartiere Erbarella/San Pietro Martire, nella bocciofila di via Ravagli; giovedì si proseguirà alle 21 al centro sociale Colle Paradiso di via Nenni; venerdì, alle 18.30, nel quartiere San Giuseppe, al centro sociale di Via Tessitori, mentre alle 21 nel quartiere Smia/zona industriale, nella chiesa della Coppetella. Gli incontri proseguiranno la prossima settimana fino al 25 gennaio, quando alle 21, all’ex II Circoscrizione, si svolgerà quello relativo al quartiere San Francesco. Nel sito web comunale (www.comune.jesi.an.it) informazioni sulle elezioni, che rappresentano la novità dopo la chiusura dell’esperienza delle circoscrizioni.