"Quasi 700mila euro di aiuti alle nostre attività produttive"

Sono stati anni difficili per il commercio nazionale e locale. Con l’inizio dell’anno l’assessore allo sviluppo economico Michela Glorio ha fatto un bilancio degli aiuti che il Comune è riuscito a dare. "Dal 2020 al 2023 – ha detto –, l’amministrazione ha erogato 630mila euro a fondo perduto per operatori economici colpiti dalle chiusure imposte da pandemia e caro energia. Negli anni precedenti sono stati erogati contributi agli operatori del centro, che hanno deciso di ampliare i periodi di apertura dei dehors. Il tutto per un totale di quasi 700mila euro messi a disposizione delle attività produttive". Sul finire del 2023 Osimo ha dovuto fare i conti con un altro problema. "Abbiamo erogato 12mila euro di contributo a fondo perduto agli operatori del quartiere San Marco per i disagi subìti col cambio di viabilità", ha aggiunto. "Vorrei rassicurare sui pannelli che al momento campeggiano sulla facciata dei Tre Archi – ha detto il sindaco –. Sono stati apposti in via precauzionale ma quando, a primavera, interverremo con i fondi Pinqua dal Pnrr per l’abbellimento di Porta Vaccaro, l’ingresso a San Marco tornerà alle origini senza più strutture a coprirla".