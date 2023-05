"Quasi cinque milioni da Amazon a copertura degli investimenti"

"Amazon ha versato a Jesi 4 milioni 375mila e 334,43 euro per l’operazione nella zona dell’Interporto ma per il loro utilizzo, più che di opportunità parlerei di necessità: andranno a copertura degli investimenti di un piano di opere pubbliche le cui stime abbiamo trovato in condizioni di approssimazione imbarazzanti". Così ieri in aula il sindaco Lorenzo Fiordelmondo ha annunciato la mancanza all’appello di somme importanti rispondendo ad una domanda d’attualità del consigliere d’opposizione Nicola Filonzi (Jesiamo). "In particolare – ha aggiunto il primo cittadino - i lavori di ristrutturazione della casa di riposo, anche questi rimasti sospesi, senza cantierabilità con importo di partenza prossimo ai 5 milioni, attualmente hanno un costo che si attesta a 7 milioni.". "Gli oneri Amazon – ha specificato Fiordelmondo – dovranno essere indirizzati a coprire l’approssimazione delle stime delle opere pubbliche abbiamo trovato. Un’approssimazione, per investimenti quali ad esempio quelli del PinQua, direi imbarazzante" ha concluso senza mezzi termini. A fargli eco l’assessora ai Lavori pubblici Valeria Melappioni che rispondendo a un’interrogazione di Matteo Sorana ha rimarcato: "Ci sono progetti sotto finanziati e altri non finanziati come la Casa di riposo. La casa di riposo è in un immobile che bisogno di interventi artificiali, ed è stato lasciato per troppo tempo alla natura. Chi è stato qui per dieci anni ora chiede se un passo avanti è stato fatto in dieci mesi. Sì, è stato fatto, da gennaio un lavoro, affidato ai servizi tecnici il quale ha previsto una lunga articolata valutazione comprensiva di sopralluoghi, che dello stato di fatto di alcune situazioni puntuali in cui versano ambienti che nella quotidianità ospitano anziani. Volevamo essere sicuri che piccoli interventi puntuali, infiltrazioni dell’acqua, vetustà impianto idrico e criticità di alcuni bagni, non ci mettesse nelle condizioni di dover rivalutare alcune scelte concernenti gli stralci e quindi l’appalto".