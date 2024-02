"Quasi otto anni senza Merloni. Dedichiamo una statua a Vittorio"

"In un periodo in cui tutto si muove a grande velocità, si corre il rischio di dimenticare il passato e chi, con la sua visione imprenditoriale e la sua capacità di anticipare i tempi, si è sempre prodigato per lo sviluppo del nostro territorio".

Così il consigliere di opposizione Pino Pariano che si fa promotore di una curiosa proposta: "Il 18 giugno 2016 – ricorda - ci lasciava il dottor Vittorio Merloni che, oltre a essere una persona vicina al cuore della gente che ha avuto sempre interesse per i problemi piccoli e grandi di Fabriano e dei suoi cittadini, con le sue geniali intuizioni imprenditoriali ha portato il nome di Fabriano e dell’Italia in tutto il mondo. Credo che dedicargli una statua – rimarca Pariano - sia un dovere morale e civile, affinché quell’esempio di genialità e passione resti visibile per sempre e si tramandi alle nuove generazioni. Per questo motivo, ho presentato una mozione, da discutere in consiglio comunale, con la quale chiedo al sindaco, Daniela Ghergo, di promuovere, nei modi ritenuti più opportuni, la realizzazione e l’installazione di una statua per ricordare questo illustre nostro concittadino per poi posizionarla in un luogo privilegiato della città".

Un modo per rendere ancor più tangibile in una fase non semplice per la città un passato glorioso, reso tale anche e soprattutto da menti come quelle di Vittorio Merloni e della sua famiglia.

sa.fe.